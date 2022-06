Inizia una nuova settimana, la prima dell’estate, ed è il momento di consultare gli astri per capire cosa ci riserverà. Nei prossimi giorni Venere lascia la costellazione del Toro e sbarca in quella dei Gemelli dove troverà Mercurio. E proprio Venere e Mercurio preparano una settimana da film per 3 segni zodiacali che si godranno amori travolgenti e possibili vincite economiche. Meno bene, invece, Vergine e Capricorno. Per loro da lunedì inizia un periodo fatto di confusione, fatica e grane sul lavoro.

Vergine e Capricorno dovranno armarsi di pazienza per non impazzire

Inizia la stagione del mare e Vergine e Capricorno avranno come obiettivo quello di non affogare. Ma non in acqua. Bensì nel caos che potrebbe formarsi in questi giorni tra liti sul posto di lavoro, incomprensioni in famiglia e un senso di stanchezza perenne.

La Vergine avrà in opposizione sia Venere che Mercurio. Una congiunzione astrale pessima che renderà difficilissime le giornate di mercoledì e giovedì. Fortunatamente le cose andranno meglio nel weekend con l’arrivo di una Luna positiva.

Venere sarà contraria anche per i Capricorno. Per loro i problemi maggiori saranno in famiglia dove non mancheranno discussioni faticosissime.

I Gemelli sono il segno top della settimana

Continua il periodo d’oro dei Gemelli che consolidano il proprio posto tra i migliori segni del mese di giugno. Questa settimana sarà probabilmente la migliore del mese con Venere che arriva a fare compagnia a Mercurio. È un momento straordinario per gonfiare il portafoglio e mettersi in proprio sul lavoro. Il tutto senza rinunciare ai nuovi incontri che si preannunciano piccanti come non mai.

Venere e Mercurio preparano una settimana da film per 3 segni zodiacali con Vergine e Capricorno in lotta per non affogare nel caos

Torna a sorridere anche l’Acquario, reduce da qualche settimana di alti e bassi. Da lunedì in poi ci saranno soltanto buone notizie per uno dei segni più sensibili dello zodiaco. Venere favorirà gli incontri per i single e rafforzerà l’intesa sotto le coperte per le coppie. Molto bene anche lavoro e fortuna che andranno a gonfie vele grazie al sostegno di Giove e Mercurio.

Nei prossimi giorni uno dei segni più carichi di energia positiva sarà il Leone. I Leone sembreranno delle vere e proprie dinamo, sia sul lavoro che nelle occasioni mondane. E saranno veramente irresistibili grazie all’appoggio di Venere. Il giorno da segnare sul calendario sarà giovedì. Mercurio in congiunzione con Marte potrebbe aprire una porta importantissima per un avanzamento di carriera.

Approfondimento

