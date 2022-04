Quando ci affidiamo all’oroscopo nulla è mai come sembra e tutto può cambiare. Con la Pasqua alle spalle si avvicina il mese di maggio, che potrebbe favorire decisamente alcuni segni dello zodiaco.

Qualcuno di essi si riconferma, dopo l’ottimo periodo che sta già vivendo ad aprile. Parliamo dell’Ariete, che sembra destinato a proseguire il momento di gloria. Il cielo sembrerebbe promettere ancora bene, con lavoro e amore a gonfie vele.

All’Ariete si affiancherà il segno del Toro, che al contrario è una sorpresa inattesa. Il mese in corso, infatti, non ha portato grandi soddisfazioni personali. Anzi, numerosi problemi da risolvere sono ancora in corso. A maggio, comunque, dovrebbe iniziare una ripresa costante e inevitabile che porterà successi in ambito professionale e sentimentale.

Ma Ariete e Toro non saranno gli unici a godere dell’arrivo di maggio. Altri tre segni dello zodiaco si prepareranno a un mare di fortuna e successi a breve. La Dea bendata è dietro l’angolo e sta aspettando alcuni di noi a braccia aperte.

Un mare di fortuna e successi sta per inondare di soldi questi 3 segni zodiacali diversi dai soliti Ariete e Toro

A vivere un maggio sulla cresta dell’onda ci sarà innanzitutto il fortunatissimo Leone. Il prossimo mese dell’anno saranno particolarmente briosi e frizzanti. Nulla potrà fermarli e avranno energie da spendere a volontà.

Quindi perché non usarle a partire dal lavoro? La professione potrebbe ricevere uno slancio verso l’alto. Si faranno notare dai propri superiori per idee e spirito d’iniziativa e lasceranno i problemi alle spalle. È il momento di agire e dare una svolta alla carriera. L’amore promette nuovi incontri, anche se nulla di particolarmente eccitante. D’altronde, hanno già rivolto la loro totale attenzione verso la sfera professionale.

Mese promettente anche per i nativi della Bilancia, che entreranno nelle grazie di ben tre pianeti. Giove, Marte e Saturno agiranno in loro favore. Ogni iniziativa potrebbe andare a buon fine e la determinazione non mancherà.

Potranno confrontarsi a viso aperto con qualcuno, ma riusciranno a difendere egregiamente le proprie idee. A maggio saranno decisamente più sereni e calmi e ne beneficeranno sia sul lavoro che in amore. Sarà un momento favorevole per instaurare nuove relazioni e le coppie potrebbero consolidare i rapporti.

L’ultimo segno che gioverà del quinto mese del 2022 è l’Acquario. Grazie all’appoggio di Marte, i nativi di questo segno potrebbero raggiungere obiettivi importanti e girare le situazioni a loro favore. La sicurezza nei propri mezzi potrebbe portare parecchie soddisfazioni sul lavoro.

L’amore sarà su altissimi livelli e il carisma gli permetterà di distinguersi dalla massa. Occasioni irripetibili si intravedono all’orizzonte e non dovranno farsele scappare.

