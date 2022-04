Le previsioni dell’oroscopo ci dicono che alcuni segni zodiacali potrebbero affrontare un periodo positivo dopo le vacanze pasquali. Le festività all’orizzonte serviranno a darci il giusto morale, per poi prendere il volo nella settimana successiva.

Mangiamo e brindiamo con piacere (ma senza esagerare), perché molti di noi faranno i salti di gioia tra il 18 e il 24 aprile. Vediamo quali segni dello zodiaco sono così fortunati da potersi aspettare follie d’amore e grandi ricchezze secondo l’astrologia.

Gli eventi astrali della prossima settimana

Come sapremo, ciò che l’oroscopo rivela per ognuno di noi dipende anche dai movimenti di pianeti e corpi celesti in quel periodo. I movimenti astrali, infatti, influenzano i segni dello zodiaco e possono determinare ciò che accadrà.

Nella settimana dopo Pasqua sarà particolarmente attivo e vivace il satellite terrestre. La Luna inizierà in Scorpione, e questo potrebbe essere di buon auspico per noi. Già da martedì dovrebbe, però, spostarsi nella casa del Sagittario, per concludere il suo percorso in Capricorno nelle giornate di giovedì e venerdì.

Questi continui spostamenti porteranno un sacco di energia e positività a tre segni dello zodiaco in particolare, che vivranno un periodo a cinque stelle.

Follie d’amore e grandi ricchezze attendono questi 3 segni zodiacali che le previsioni dell’oroscopo faranno esultare dopo Pasqua

Si preannuncia una settimana strepitosa per i nati sotto il segno dell’Ariete. Le abbuffate di Pasqua saranno il preludio alla quantità di fortuna che ci aspetta. Ci metteremo alle spalle i problemi e le insicurezze che ci attanagliavano e andremo incontro a momenti di gioia.

Ne beneficerà soprattutto l’amore, con nuovi incontri e possibili storie all’orizzonte. Attenzione in particolare ai Gemelli, che ci strizzeranno l’occhio. Consiglio: seguiamo l’istinto e abbandoniamo l’insicurezza che blocca le relazioni.

Vergine

Se apparteniamo a questo segno allora possiamo rasserenarci, perché per i prossimi sette giorni proveremo piacere e soddisfazione. Sul lavoro potrebbero aprirsi nuovi spiragli per contratti e collaborazioni e dovremo essere abili ad approfittarne. Potremmo perfino accaparrarci sostanziose somme di denaro che non ci aspettavamo.

Buone notizie arrivano anche per l’amore. I single potrebbero incontrare chi aspettavano da tempo, mentre le coppie potrebbero fare progetti solidi e duraturi.

Acquario

Arriveranno giorni grandiosi anche per i nativi dell’Acquario. L’amore potrebbe spiccare il volo e potremmo trovare una nuova fiamma in qualche nativo del Leone. Gli affari dovrebbero andare bene, così come la situazione lavorativa in generale. I progetti che avevamo in sospeso potrebbero andare a buon fine e realizzarsi. Dovremo sopportare qualche piccolo momento di instabilità e debolezza fisica, ma nulla che non possiamo superare.

