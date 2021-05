Poter raccogliere i limoni freschi direttamente dal nostro giardino o terrazzo è una sensazione fantastica.

Ci siamo presi cura di una pianta e ora ne stiamo raccogliendo i frutti. Nel vero senso della parola. Possiamo avere a portata di mano tutti i limoni che ci servono. Per preparare un ottimo limoncello, una limonata, o condire i nostri piatti. Ma può capitare che la nostra piantina inizi a soffrire. Notiamo delle macchie gialle, che poi estendono su tutta la foglia. Ma perché succede e come rimediare?

La nostra pianta ci dimostra che ha delle patologie

Il motivo per cui si presenta questo fenomeno è che la pianta non riceve tutti i nutrimenti che le servono. Può trattarsi di una carenza d’azoto. Quindi bisogna stare attenti al concime che usiamo per la nostra pianta. Ma potrebbe anche trattarsi di carenza di ferro. Con questo rimedio naturale andremo ad abbassare il pH del terreno. E forniremo il ferro necessario al nostro alberello di limoni. Prima di procedere controlliamo anche che non siano presenti insetti sulla pianta, perché è possibile che l’ingiallimento sia dovuto ad essi, specialmente se le foglie presentano punture o parti mangiucchiate.

Un magico nutriente naturale per curare le nostre piante di limoni e dire addio alle foglie gialle

Come preparare questo magico nutriente? Prendiamo un limone maturo e ci procuriamo dei chiodi in ferro. Dopodiché iniziamo a conficcarli nel limone. Più o meno a due centimetri l’uno dall’altro. Ci serviranno un bel po’ di chiodi abbastanza lunghi. Ora lasciamo da parte il nostro limone con i chiodi per 3 giorni. In un luogo fresco e riparato. Passato il tempo necessario, estraiamo tutti i chiodi. Noteremo che i chiodi si saranno anneriti. Questo perché avremo sviluppato dell’ossido di ferro che ora si troverà nel succo del limone. A questo punto tagliamo il limone a metà e lo spremiamo. Usiamo 2 millilitri di succo per ogni litro di acqua. E siamo pronti ad innaffiare la nostra pianta di limone. E il nostro limone tornerà rigoglioso come prima!

Ecco un magico nutriente naturale per curare le nostre piante di limoni e dire addio alle foglie gialle. Mi raccomando, va usato solo se si presentano foglie gialle. Altrimenti si rischia di sovraccaricare il terreno di ferro. Una volta che il nostro limone sarà guarito, procediamo all’innaffiatura solita.

