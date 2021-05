Le 3 piante che ci danno i fiori tutto l’anno e rendono il nostro giardino più colorato di quello del nostro vicino

Avere il giardino è sicuramente una grande fortuna. Avere a disposizione uno spazio aperto ci dà la possibilità di goderci a pieno la bella stagione. Renderlo piacevole e vivibile dipende solo da noi. Esistono sicuramente dei trucchetti per assicurarci sempre che il nostro giardino sia accogliente e luminoso per tutti gli ospiti che portiamo a casa. Ci dà inoltre la grande possibilità di stenderci e rilassarci all’aria aperta rimanendo in casa nostra.

Rendere accogliente uno spazio aperto non è difficile. Serve solo un po’ di fantasia e di iniziativa.

Le 3 piante che ci danno i fiori tutto l’anno e che rendono il nostro giardino più luminoso e colorato di quello del nostro vicino

Parliamo di piante. È ormai risaputo che un giardino curato con le piante giuste e posizionate al meglio crea invidia a tutto il vicinato. Avere il giardino più bello è fin troppo semplice. Basta conoscere assolutamente le

Stiamo parlando dell’ranuncolo, della lavanda e della primula. Queste sono infatti piante che fanno fiori perenni. Ciò significa che non hanno un periodo preciso dell’anno per fare i fiori ma li fanno per tutto il corso dell’anno. Piantando queste piante avremo la possibilità di avere sempre un giardino accogliente e colorato.

Erbacee o piante aromatiche

Queste tre sono piante che fanno parte di solito di quelle piante chiamate erbacee. Spesso però possono far parte anche delle piante aromatiche. Anche queste, infatti, fanno fiori tutto l’anno dando sempre un tocco di colore in più.

Grazie a queste piante quindi anche d’inverno il nostro giardino potrà godere di una luce diversa.

Bisogna solamente fare attenzione perché queste piante potrebbero attirare qualche insetto come, ad esempio, le api e le farfalle.