Spesso al piccolo risparmiatore non mancano i soldi e la voglia di investire, quanto le idee sul come muoversi. È allora che ci si affida o al sentito dire o al consiglio della banca, non sempre neutra nei suoi suggerimenti.

Dunque, ecco quanti soldi rendono 25.000 euro del conto corrente se gestiti bene e con criterio.

Primo passo: rispondere a se stessi a tre domande precise

Per una corretta pianificazione dei propri risparmi bisogna sempre partire ponendosi queste tre domande:

a) qual è la nostra propensione al rischio?

b) per quanto tempo vogliamo investire i nostri soldi?

c) qual è il vero obiettivo a cui stiamo puntando, ossia cerchiamo solo la difesa del capitale o una sua crescita?

Solo dopo si può fare una seria e coerente scelta tra gli strumenti disponibili, i tempi e i propri obiettivi. Queste domande valgono sia per chi investe a breve, a medio e lungo termine.

Tuttavia, noi in questa sede considereremo solo il breve-medio periodo. Detto ciò, ecco quanti soldi rendono 25.000 euro del conto corrente se gestiti bene e con criterio.

Un orizzonte temporale di breve periodo per gestire i 25.000 euro del conto corrente

Ipotizziamo di impostare la pianificazione sul fattore tempo. Restando entro l’anno, potremmo citare due possibili sentieri.

Uno rimanda al conto deposito (CD) che, dal brevissimo al medio termine, oggi risulta di sicuro il prodotto più remunerativo. Oltretutto, fino a 100mila euro si è coperti dal FITD se la banca che lo propone vi aderisce. Ancora, esso di norma non presenta costi di attivazione, di gestione e chiusura.

Scegliendo ad esempio un prodotto semilibero a 6 mesi, una delle migliori offerte del momento offre poco più di 90 euro netti.

Scegliendo invece un CD completamente libero, il guadagno crolla a poco più di 20 euro netti.

Se invece si tratta di soldi depositati su un libretto postale Smart, ecco l’offerta Supersmart consente di ottenere un tasso di interesse più elevato. Infatti ipotizzando di accantonare a vincolo (180 giorni) questa somma, a scadenza si ottengono all’incirca 36 euro di interessi netti.

Ebbene sì: ecco quanti soldi rendono 25.000 euro del conto corrente se gestiti bene e con criterio

A questo punto spostiamoci su un orizzonte temporale di medio periodo, che ipotizziamo compreso tra i 2 e i 4/5 anni.

Anche su queste scadenze il prodotto attualmente più remunerativo è il CD per chi è poco propenso al rischio. Ad esempio, nell’articolo di cui qui il link abbiamo visto come in certe condizioni si può arrivare fino al 3% lordo sulle scadenze a 4 anni.

Sui prodotti a garanzia statale, i rendimenti certi positivi si ottengono solo con i Buoni fruttiferi. Essi hanno zero costi di acquisto, gestione e rimborso, ma i rendimenti lasciano a desiderare.

Nell’articolo di cui qui il link illustriamo quanto rendono 10mila euro a breve termine investiti sui Buoni di Cassa Depositi e Prestiti.

Infine arriviamo ai titoli di Stato: oggi su questi strumenti i rendimenti sono positivi solo per scadenze pari ad almeno 5 anni.

Ricapitolando, ecco quanti soldi rendono 25.000 euro del conto corrente se gestiti bene e con criterio.