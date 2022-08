Quando si cerca una vacanza per famiglie tante volte si preferiscono le escursioni con i bambini. Anche gli adulti, le compagnie e i giovani amano visitare la natura e la montagna. La Basilicata è il posto giusto per godersi il sole, la terra e il cielo dai colori naturali. Non solo Matera o Maratea, ci sono mete da vedere in montagna davvero sensazionali. Le tappe da visitare in Lucania anche nella natura sono tante, tipiche e caratteristiche. In questa regione vi sono dei parchi nazionali eccezionali da visitare soprattutto ad Agosto.

Le vacanze con i bambini si possono organizzare immaginando di fare un tour tra i luoghi più belli della Basilicata. In questo modo non ci si dovrà spostare e stancarsi troppo perché sono mete vicine tra loro. Scopriamo i luoghi migliori per godere della vista di attrazioni naturali in Basilicata con i bambini, in famiglia o in compagnia tra percorsi maestosi.

Cosa visitare in Basilicata con i bambini anche nella natura non solo a Matera

Matera o Maratea sono le città più conosciute della Lucania. In realtà, nel cuore della Basilicata si possono trascorre vacanze per famiglie indimenticabili anche in altre città. Il Volo dell’Angelo è un’attrazione che provoca sensazioni, emozioni uniche e tanta adrenalina. Cosa c’è di meglio di scoprire l’anima di un territorio unico, con paesaggi e natura mozzafiato, con i figli? Un altro luogo indimenticabile per un viaggio in famiglia con bambini da sogno sono le Dolomiti Lucane, proprio nelle vicinanze del Volo dell’Angelo. Come conquistare i propri fanciulli durante le vacanze in famiglia è semplice: la risposta è vedere questi posti della Lucania. Ecco cosa visitare in Basilicata con i bambini nel dettaglio.

I segreti dei 2 luoghi di questa regione da vedere durante le vacanze in famiglia

Come anticipato, troviamo diverse attrazioni mozzafiato, uno di questi è proprio il Volo dell’Angelo: adrenalina e divertimento per la famiglia più un ricordo indelebile per i bambini. Nella seconda meta, si può studiare la storia delle Dolomiti Lucane con i piccini. Senza dimenticare del percorso delle sette pietre. Unico nel suo genere, infatti, è un percorso turistico realizzato secondo le ispirazioni dei racconti tramandati nella tradizione locale da generazioni in generazioni.

In questi 2 posti incantati si possono organizzare escursioni con i ragazzini nel cuore di questa terra, attraversare e trovare momenti di pace sulle Dolomiti Lucane e di vita sul Volo dell’Angelo. Le vacanze con i bambini in montagna sono il risultato di felicità e allegria in famiglia. Si può godere di un viaggio con figli e amici senza noia, anzi, con cultura, tradizione, storia e natura. È una tappa da sogno, bambini e adulti rimarranno entusiasti.

