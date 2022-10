3 tra i borghi più belli e caratteristici della Francia da visitare in vacanza

Esplorare nuovi posti nel Mondo è sempre un ottimo modo per mettersi alla prova e conoscere meglio se stessi. Spesso, quando organizziamo un viaggio, tendiamo a concentrarci sulle grandi città, le capitali europee o quelle mete lontane che tanto sogniamo.

A volte, invece, basterebbe scendere più nei dettagli per scoprire luoghi belli da non crederci. Questo è proprio il caso di alcuni borghi della Francia, a pochi passi dall’Italia.

Quando si pensa alla Francia, la mente corre subito a Parigi, Marsiglia o altre famose città da visitare anche in crociera. Oltre a queste, invece, ci sono tantissimi borghi, così pittoreschi e caratteristici da sembrare disegnati.

Basti pensare che, tra questi, c’è anche il borgo che avrebbe ispirato le illustrazioni per il cartone animato de “La bella e la bestia”. I colori caldi, le atmosfere magiche, le attrazioni e in ultimo (ma non per importanza) anche il cibo ne fanno dei luoghi davvero meravigliosi.

3 tra i borghi più belli e caratteristici della Francia visitabili a piedi

Non c’è mai un momento sbagliato per viaggiare. In qualsiasi periodo dell’anno è sempre emozionante preparare la valigia e partire alla scoperta di nuove mete.

C’è chi si sta organizzando per visitare delle bellissime mete calde, magari già a Capodanno. Poi c’è chi preferirebbe viaggiare rimanendo nelle vicinanze dell’Italia.

Nel secondo caso, dovremmo prendere in considerazione un bel viaggio tra i borghi più belli della Francia, come quelli che seguono.

Riquewihr, il paese de “La bella e la bestia”

Partiamo da uno dei borghi più belli dell’Alsazia, Riquewihr. Gli illustratori della famosa favola Disney avrebbero preso ispirazione proprio da questo borgo per disegnare il villaggio del cartone animato.

Camminando per le viuzze del paese, si scopriranno angoli e scorci di una bellezza incredibile. Potremo osservare da vicino case e antichi edifici colorati, piccole botteghe e vivere un’atmosfera molto suggestiva.

Rue Général de Gaulle è la strada che attraversa il borgo, su cui affacciano case imperdibili. Qui dovremo visitare obbligatoriamente Maison Preiss-Zimmer, Maison Irion e Maison Jung-Seilig.

Eguisheim

A pochi chilometri di distanza da Riquewihr c’è un altro borgo che sembra uscito da una fiaba e si chiama Eguisheim. Ci troviamo sempre in Alsazia, in questo luogo magico sotto tutti i punti di vista.

Una delle particolarità maggiori di questo luogo, infatti, è il suo sviluppo che segue la forma di cerchi concentrici. Anche qui troveremo case colorate di tinte pastello e botteghe antiche che presentano ancora le targhe degli antichi mestieri.

Collonges-la-Rouge

Uno dei 3 tra i borghi più belli e caratteristici che possiamo trovare in Francia si chiama Collonges-la-Rouge. Si tratta di un paesino particolarissimo, poiché i suoi edifici sono interamente costruiti in pietra arenaria rossa. Il vivace rosso delle facciate si alterna al verde delle piante rampicanti che appaiono sugli edifici, che rendono il tutto ancora più colorato.

Le strade sono quasi tutte pedonali e per questo sarà bellissimo visitarle durante una passeggiata o una vacanza con la nostra famiglia.