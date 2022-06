Un limpido mare azzurro bagna le tante spiagge della cosiddetta Isola dell’amore, meta paradisiaca di vacanza fuori dall’Italia per coppie, giovani e famiglie

Tutti aspettiamo l’arrivo dell’estate per staccare un poco dal lavoro e dalla monotonia quotidiana.

Infatti, estate è sinonimo di vacanze, perlopiù marittime. D’altronde nulla è più rilassante di prendere il sole in spiaggia e rinfrescarsi in acque cristalline.

Per realizzare il nostro ideale di vacanza possiamo optare per località differenti. Si potrà infatti scegliere di rimanere in Italia e andare in un posto dal mare cristallino come quello delle Maldive.

Allo stesso tempo esistono anche tanti luoghi affascinanti che si trovano dall’estero, ma a pochi passi dalla nostra Penisola.

Basti pensare a un’isola che non tutti conoscono, dove un limpido mare azzurro bagna le tante spiagge sabbiose della sua costa.

Movida, arte e cultura

Tra le tante meravigliose isole delle Cicladi, tra cui spesso spiccano Santorini e Mykonos, c’è lei: Ios. Un’isola chiamata anche Nio e Io, spesso menzionata anche come Isola dell’amore. Un nomignolo probabilmente derivante dalla sua vivace movida notturna, aspetto che la rende ambita dalle comitive di giovani.

Allo stesso tempo, però, si rivela perfetta anche per persone più adulte e per le famiglie. Soprattutto perché ha davvero delle attrazioni imperdibili.

A cominciare dal centro di Chora, il suo capoluogo, dalla classica e suggestiva architettura bianca e blu. La stessa che caratterizza la bellissima Cattedrale di Evangelismos.

Vi troveremo, poi, la Chiesa di Panagia Gremiotissa che sorge in cima a una collina e da cui ammirare lo stupendo panorama.

Altro luogo importante da vedere è il teatro intitolato al poeta Odysseas Elytis, costruito seguendo le peculiarità degli antichi teatri greci.

Da menzionare, poi, la presenza della presunta tomba di Omero, che sorge su una collina rocciosa. La madre dell’autore dell’Odissea e dell’Iliade sarebbe stata originaria proprio di Ios.

Queste sono solo alcune delle meraviglie da visitare a Ios.

Oltre alle attrazioni storico-culturali, naturalmente troviamo anche posti a dir poco sublimi dove goderci il mare. In uno scenario da sogno, infatti, sorgono spiagge sabbiose che non sono da meno.

La più famosa spiaggia, particolarmente vivace, dista poco da Chora ed è Mylopotas. Altrettanto nota è anche la fantastica Ormos. Molto ambita anche la spiaggia del porto, quella di Gialos, un’ampia distesa sabbiosa.

Per chi cercasse spiagge meno note e più tranquille ve ne sono, però, delle altre. Ad esempio Kolitsani, che sorge a poca distanza dal porto naturale di Ios. Meno frequentate dal turismo anche la piccola spiaggia di Valmas e quella di Psathi.

Raggiungibile solo in barca è la deliziosa spiaggetta di Papas.

Ricche di insenature e calate nella natura sono, poi, le spiagge della baia di Plakes.

