I libri possono essere porti sicuri, amici fedeli e confidenti. Una storia, infatti, può diventare parte integrante della nostra vita con una facilità disarmante. Spesso, quando si leggono delle pagine, non ci si rende neanche conto di star creando una connessione profonda e intima con l’autore. Uno scrittore, infatti, ha proprio questo scopo: arrivare dritto ai lettori, tentando di coinvolgerli nella trama che sta raccontando. Quando ciò accade, un autore può dirsi realmente soddisfatto, in quanto è riuscito nel compito di trasportare il pubblico nel proprio mondo. Arrivare a questo stadio di intimità può essere semplice se si scelgono i libri giusti. Ci sono alcune opere, infatti, che sicuramente avranno questo effetto su di noi.

Un libro eccezionale che ci terrà letteralmente incollati alle pagine e che ci farà riflettere come mai prima

Di libri formidabili ce ne sono tantissimi, fortunatamente. Infatti, sono diversi gli autori che, grazie alla loro magistrale abilità, hanno la capacità di coinvolgere il lettore come mai. Avevamo già consigliato alcune opere in passato, proprio per aiutare nella scelta tra i diversi libri che il mondo della letteratura offre. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, avevamo evidenziato le caratteristiche di un libro davvero interessantissimo. Oppure, in un altro articolo, avevamo sottolineato la potenza di un libro davvero senza tempo. Oggi vogliamo fare la stessa cosa, presentando un capolavoro di Lotar Sanchez. Si tratta di “Il delitto delle cascine”, un libro eccezionale che ci terrà letteralmente incollati alle pagine e che ci farà riflettere come mai prima.

La trama dell’opera di Sanchez

L’autore ci trasporta nel suo mondo, fatto di immigrazione e tentativo di integrazione. Sanchez si ispira alla sua vita personale, costellata di cooperazione sociale ed educazione per cercare di far riflettere il lettore. Il libro, infatti, mostra con estrema sincerità la realtà dei migranti e delle cooperative e al loro interno delinea il personaggio principale originario del Gambia, Lamin.

Sfogliando le pagine di questo libro, avremo la possibilità di seguire con attenzione la vita di questo ragazzo, gli incontri con le persone del posto e gli eventi nei centri di accoglienza. Seguendo le parole del protagonista, entreremo in un mondo che molti credono non ci appartenga, ma che è sempre dinanzi ai nostri occhi. Avremo l’opportunità di sbirciare una realtà che forse non conosciamo ma che, in un momento storico come questo, potrebbe davvero farci riflettere. Cogliere la possibilità di entrare in contatto con le storie di personaggi come Lamin, ci aprirà sicuramente una porta su un universo che alcuni non comprendono e ci aiuterà a capire e comprendere l’altro ancor di più.

