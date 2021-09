Alcuni libri riescono a segnare la nostra vita, impedendoci di dimenticarli. Le trame, i significati nascosti dietro le parole, le allegorie. Tutto ciò rende un’opera speciale per ognuno di noi. Un libro può davvero diventare un grande amico e può aiutarci in diverse situazioni. Per esempio, se non riusciamo a dormire, una trama e un buon autore possono sicuramente darci una grande mano. E nel nostro precedente articolo “I 5 libri migliori da leggere la sera prima di andare a dormire”, diamo proprio un consiglio in merito. Mentre in “I 2 romanzi che hanno fatto la storia e che è impossibile non leggere”, ci manteniamo più sul generico, mettendo il focus su due veri e propri capolavori. E oggi vogliamo fare la stessa cosa, sottolineando la bellezza di un’opera senza tempo e spazio.

Proprio questo è uno dei libri più belli della storia che ci appassionerà e farà innamorare

Dante Alighieri è uno dei più grandi autori di tutti i tempi. Si tratta di un vero e proprio genio della letteratura, che ha dato vita ad alcuni capolavori eccezionali. Tra questi, c’è un’opera in particolare molto conosciuta, ma forse meno nota ai più rispetto alla “Divina Commedia”. Si tratta delle “Rime”. Proprio questo è uno dei libri più belli della storia che ci appassionerà e farà innamorare. Questo meraviglioso insieme di poesie, attribuite a Dante, ma alcune di incerta firma, è stato sistemato dai posteri. Dunque, dobbiamo ricordarci che non è stato l’autore toscano a metterle insieme e in ordine. Lo hanno fatto coloro che sono venuti dopo di lui, credendo che delle composizioni così meravigliose dovessero per forza essere pubblicate. Quindi, addentriamoci in queste 54 poesie e scopriamo di più sulla loro trama e sul loro significato.

Ecco perché “Le Rime” ci conquisteranno come mai prima d’ora

Quando inizieremo a leggere l’opera, ci accorgeremo che è divisa in cinque grandi blocchi. Ognuno di questi comprende rime di un argomento specifico. Il primo, per esempio, tratta l’amore, tema fondamentale del poeta toscano. Troveremo poi un tratto più leggero di Dante, comico e sarcastico, con la tenzone con l’amico Forese Donati e, successivamente, le rime allegoriche e poi quelle petrose. Queste ultime, a differenza delle prime, nonostante trattino sempre l’amore, lo vedono da un punto di vista carnale e umano.

Infine, arriveremo a leggere uno dei dolori più grandi che Dante ha provato. Quello causato dall’esilio. In queste ultime rime, potremo scoprire il pensiero etico e civile dell’autore mentre parla della sua esperienza. Insomma, questi componimenti ci daranno l’opportunità di spaziare tra temi vari e potremo riflettere insieme al grande autore. E intanto, potremo goderci la bellezza della sua scrittura, la magnificenza delle sue allegorie e la meravigliosa connessione tra i componimenti.

