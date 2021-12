Uno dei problemi che assillerà di più gli italiani nei prossimi anni sarà quello della pensione. La riduzione della natalità, il problema occupazionale, l’allungamento della vita, sono tutti fattori che mettono e metteranno a dura prova le casse previdenziali. Affinché L’INPS possa garantire le pensioni a tutti gli ex lavoratori che ne hanno diritto occorre che i conti sia in equilibrio. Per raggiungere quest’obiettivo il Governo sta lavorando ad una nuova, ennesima riforma previdenziale, che allungherà quasi sicuramente l’età del pensionamento.

L’altro grave problema che assilla il lavoratore che va in pensione è quello dell’assegno previdenziale. Questi assegni in alcuni casi sono al limite della sopravvivenza. Spesso questi non garantiscono il tenore di vita che aveva il lavoratore quando era in attività. Un lavoratore accorto ha una visione lungimirante e nell’arco della sua vita professionale pensa anche ad assicurarsi una pensione economicamente serena. Lo fa creando una forma di pensione integrativa. Lo può fare attraverso i fondi pensione, oppure accumulando un capitale attraverso investimenti personali, una specie di fondo pensione fai da te.

Un lavoratore può ottenere una deducibilità sulle tasse fino 5.164 euro nel 2022 ed aumentare le entrate pensionistiche

Fondi d’investimento ma anche Exchange Trade Fund sono strumenti alternativi al Fondo pensione. Gli ETF hanno il vantaggio di avere commissioni di gestione molto più basse rispetto ai fondi comuni d’investimento. Inoltre gli ETF sono facilmente acquistabili in Borsa, anche a partire da piccolissimi capitali.

In un confronto tra ETF e Fondi pensione prendere in considerazione solo il rendimento dello strumento sarebbe fuorviante. Infatti i Fondi pensione (sia quelli aperti che quelli negoziali), godono di vantaggi fiscali non concessi all’investimento in ETF. La tassazione sulle plusvalenze dei Fondi pensione è al 20% contro una tassazione del 26% per gli ETF. Inoltre l’investimento in Fondi pensione gode della deducibilità dei contributi di 5.164,57 euro all’anno.

Il Fondo pensione è la scelta migliore rispetto all’ETF a parità di rendimento, ma ovviamente il rendimento è una variabile da considerare. Se il rendimento del Fondo pensione non è dei migliori allora potrebbe essere favorevole l’investimento in ETF. Su di un arco temporale di 10 anni, uno dei migliori Fondi pensione aperti ha realizzato un rendimento medio annuo di poco superiore al 9%. Investendo in questo strumento un lavoratore può ottenere una deducibilità sulle tasse fino 5.164 euro nel 2022 ed aumentare le entrate pensionistiche.

L’ETF Vanguard S&P 500 (Isin: IE00B3XXRP09) è un uno dei migliori Exchange Traded Fund per rendimento nel lungo periodo, quotati sulla Borsa di Milano. Negli ultimi 10 anni ha avuto un rendimento medio del 15% circa. Ma la tassazione sui guadagnai con questo strumento è del 26% e non permette nessuna deducibilità fiscale.

La soluzione vincente

Alla luce del rendimento è ovvio che l’ETF non si batte. Ma considerare solo il rendimento sarebbe miope. Una scelta vincente potrebbe essere un mix d’investimento tra ETF e Fondo pensione. Un risparmiatore intelligente investirebbe una parte del capitale sul Fondo pensione fino al raggiungimento della soglia annuale di deducibilità dei contributi di 5.164,57 euro. Questo poi punterebbe sugli ETF con le somme eccedenti.

Un grande vantaggio degli ETF è la vastissima gamma di prodotti su cui puntare. Questa ampia scelta da una parte può disorientare l’investitore ma dall’altra offre una grande opportunità di diversificazione. In un ampio orizzonte temporale gli ETF permettono di accumulare grandi capitali partendo da piccole cifre mensili. Per esempio con zero euro di partenza e un risparmio di 5 euro al giorno per accumulare facilmente 200mila euro si deve fare in questo modo.

