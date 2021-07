È sempre bello poter sperimentare in cucina e realizzare primi piatti che siano bellissimi da vedere oltre che belli da mangiare. Se non si sa proprio rinunciare ai carboidrati anche in estate esiste una semplice ricetta in grado di accontentare tutti sia per bontà che per freschezza.

Oggi per gli appassionati di cucina è un giorno fortunato. In questo articolo scopriremo l’incredibile ricetta per preparare gli spaghetti verdi agli asparagi con salsa al limone. Vediamo quali sono tutti i passaggi da seguire.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Un incredibile primo piatto fresco e molto colorato per lasciare tutti senza fiato

Per preparare gli spaghetti verdi con salsa al limone per 4 persone abbiamo bisogno di questi ingredienti:

a) 400 g di spaghetti;

b) 400 g di asparagi verdi;

c) 150 g di parmigiano;

d) 2 limoni;

e) una bella manciata di basilico;

f) 2 scalogni;

g) 50 g di burro;

h) sale e pepe q. b.

Procedimento

Innanzitutto occorre lavorare con gli asparagi. Bisogna pelarli, togliere l’estremità inferiore ed eliminare la parte più legnosa. Poi si dovranno sciacquare per bene con dell’acqua fredda e tagliarli a pezzetti di circa 5 cm. Cuocerli a vapore utilizzando un litro di acqua calda per 5 minuti.

Adesso è il momento del limone e del basilico. Del primo servirà sia la scorza che il limone. Grattugiare la scorza e metterla da parte, e spremere tutto il succo. Il basilico dovrà essere lavato e tagliato grossolanamente.

Cuocere gli spaghetti e conservare un po’ di acqua di cottura. Questa potrà servire in un secondo momento per la preparazione del piatto.

Tritare gli scalogni e cuocerli in padella con del burro a pezzetti a fuoco lento. Aggiungere l’acqua di cottura della pasta, il succo di limone, aggiungere un po’ di parmigiano- preferibilmente tagliato a cubetti-e mescolare per circa 30 secondi. Unire la salsetta ottenuta con gli asparagi e la pasta, spolverare la scorza di limone e aggiungere il parmigiano rimasto e il basilico.

Un incredibile primo piatto fresco e molto colorato per lasciare tutti senza fiato è pronto per essere gustato.

Per alcuni suggerimenti sull’utilizzo delle scorze di limone cliccare qui.