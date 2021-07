Frutta e verdura sono gli alleati principali per la salute e il benessere del nostro corpo. Più volte i consulenti di ProiezionidiBorsa hanno sottolineato l’importanza di assumere tanta frutta e verdura nel proprio regime alimentare. Grazie alle proprietà contenute in determinati frutti, si riescono a contrastare numerosi disturbi e a prevenire la comparsa di altri. Come ad esempio descritto dai nostri consulenti nell’articolo “È incredibile ma questo frutto gustosissimo e poco conosciuto tiene a bada la glicemia”.

Tuttavia quando si hanno determinate patologie o semplicemente la predisposizione, bisogna prestare attenzione anche ai frutti e alle quantità che si assumono. Infatti molti frutti hanno un elevato contenuto di zuccheri che se assunti in quantità elevate possono far schizzare i valori della glicemia. Ma basta questo frutto comune per dire addio alla glicemia alta e avere pelle e capelli splendenti. Quest’oggi i consulenti di ProiezionidiBorsa illustrano i benefici del cedro ideale per contrastare la glicemia.

Basta questo frutto comune per dire addio alla glicemia alta e avere pelle e capelli splendenti

Il cedro è ricco di vitamine, fibre e antiossidanti tra cui l’esperetina che inibendo alcuni zuccheri contrasta l’aumento della glicemia. I flavonoidi contenuti nel cedro aiutano nella prevenzione di malattie cardiovascolari. Secondo gli esperti assumere agrumi come il cedro aiuta il nostro organismo a tollerare il glucosio e migliora la sensibilità all’insulina. Il miglior modo di assumere il cedro è di non associarlo ai carboidrati, o almeno quando ne abbiamo assunti più di 80 grammi.

L’ideale è mangiarlo come spuntino e comunque lontano dai pasti. Ciò vale per ogni tipo di frutta. Inoltre il cedro è un frutto ricco di vitamina C e sali minerali che apportano numerosi benefici a pelle e capelli. L’olio di cedro frizionato sui capelli, ne stimola la crescita e li rende splendenti. Combatte la forfora e la secchezza dei capelli. Inoltre, oltre ad essere efficace come cicatrizzante per acne e punture di zanzare, unito all’olio di mandorle si utilizza nei massaggi contro la cellulite.

