Quanto fa freddo i primi piatti come il risotto sono sempre graditi, e quello che consigliamo in quest’articolo fa anche molto bene alla salute.

Infatti, l’ortaggio in questione apporta diversi benefici. Cosa cucinare accontentando il gusto e con uno sguardo attento al nostro benessere?

Oggi descriveremo come si prepara un gustoso risotto con quest’ortaggio poco conosciuto ma che aiuta il buon funzionamento delle funzioni intestinali e protegge la salute cardiovascolare.

Questa che proponiamo è una ricetta davvero buona, cremosa, facile e veloce da realizzare.

Ecco gli ingredienti necessari per realizzarla:

a) 250 grammi di riso;

b) 300 grammi di topinambur;

c) 50 grammi di burro;

d) 1 cipollotto;

e) 20 grammi di nocciole;

f) 500 ml di brodo vegetale;

g) 30 grammi di parmigiano;

h) sale;

i) 1/2 limone.

Ecco un gustoso risotto con quest’ortaggio poco conosciuto ma che aiuta il buon funzionamento delle funzioni intestinali e protegge la salute cardiovascolare

Procedimento da seguire

Lavare e pelare i topinambur, tagliarli a dadini e metterli a bagno in una ciotola contenente dell’acqua, aceto e il succo di un limone.

Tritare il cipollotto e metterlo in una padella con metà del burro sciolto. Lasciare appassire entrambi gli ingredienti a fiamma bassa.

Scolare bene il topinambur e versarlo nella padella assieme al cipollotto e al burro appassiti.

Fare insaporire gli ingredienti per qualche minuto e aggiungere il riso per farlo tostare per poco tempo.

Versare del brodo caldo e lasciare cuocere il riso a fiamma bassa avendo l’accortezza di aggiungere di tanto in tanto il brodo, qualora il risotto dovesse asciugarsi. Nel frattempo salare e pepare a piacere.

Quando il risotto sarà pronto, mantecarlo con il resto del burro e il parmigiano e lasciare riposare un paio di minuti.

Prendere una padella antiaderente e versare le nocciole precedentemente tritate.

Versare le porzioni di risotto al topinambur nei piatti con la granella di nocciole tostate e buon appetito!