Quando il freddo fuori aumenta, la tentazione che ci viene spontanea è quasi sempre la stessa. Rannicchiarsi al caldo e starsene rilassati sul divano. Possiamo scegliere di guardare un film, oppure di goderci le fiamme scintillanti di un camino. Certo la sensazione potrebbe essere ancora più piacevole se a farci compagnia ci fosse una bevanda calda. Speziata, riscaldante e dal sapore intenso. Quella che proponiamo oggi, è una bevanda dal contenuto alcolico.

Ma d’altronde siamo seduti su un divano a rilassarci, quindi ce lo possiamo permettere. Non tutti peraltro sanno che esiste una categoria apposita di cocktail pensati per queste esigenze. Si chiamano “hot toddy” ed indicano le bevande realizzate con whiskey, spezie ed acqua calda. Insomma, sembra fatto per noi. Anche perché la ricetta che proponiamo oggi, e che viene dagli Stati Uniti, è veramente semplice da preparare. Con il miele e il limone questo drink alcolico caldo ed invernale è una goduria per i sensi da gustare senza fretta di fronte al camino.

Pochi ingredienti ed armoniosi

Per realizzare questo drink invernale basta avere bourbon whiskey, miele, cannella ed un limone. Potremmo addirittura utilizzare anche il whiskey aromatizzato con le mele. A breve vedremo il metodo per farlo, ma per intanto osserviamo come miscelare questi ingredienti. Le quantità suggerite sono per una singola razione. Inoltre il bicchiere consigliato è il cosiddetto Toddy, cioè il bicchiere di vetro con manico utilizzato nei bar per le bevande calde.

Riscaldiamo l’equivalente di una tazza di acqua calda. Versiamo all’interno un cucchiaio circa di miele. Mescoliamo fino a che non si sia sciolto. Aggiungiamo 3 cucchiai di Bourbon. Questo whiskey è particolarmente equilibrato e dolce. Sarebbe invece sconsigliabile l’utilizzo di whiskey come lo scotch dal retrogusto affumicato e troppo saporito. Versiamo nel bicchiere Toddy. All’interno guarniamo con una striscia di buccia di limone. Pressiamola tra le dita per fare in modo che fuoriescano le essenze degli olii essenziali del limone. Aggiungiamo infine una stecca di cannella. Il mix speziato sarà una goduria.

Per preparare la variante di whiskey aromatizzato alle mele, basta munirsi di una brocca. All’interno versiamo il contenuto del bourbon assieme a 4 mele Fuji affettate senza torsolo e 2 bastoncini di cannella. Copriamo la brocca e lasciamo in infusione per circa 3 giorni. A questo punto possiamo filtrare gli ingredienti ed utilizzare, se volessimo, la bottiglia originaria per contenerlo. Se utilizziamo questo ingrediente, riduciamo alla metà il miele utilizzato. Altrimenti il sapore dolce diventerebbe troppo prevalente.

