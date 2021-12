Cosa cucinare per il cenone di Capodanno? Molte persone se lo chiedono ancora. Una delle portate che ricopre maggiore importanza nella buona riuscita del menù è proprio il primo piatto.

Con alcuni prodotti genuini e tipici della stagione, vediamo come prepararne uno. Ecco un grande classico della cucina italiana da proporre come primo piatto a Capodanno.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Si tratta delle tagliatelle con tartufo e funghi, una ricetta adatta anche a grandi occasioni come questa.

Per ottenere il massimo da questa ricetta, si consiglia di utilizzare del tartufo nero rigorosamente fresco.

Ingredienti per 4 persone

320 g di tagliatelle ( ecco come farle in casa

400 g di funghi porcini freschi;

60 g di tartufo nero fresco;

1 cipollotto;

200 ml di vino bianco secco;

q.b. sale, olio extravergine di oliva, prezzemolo, parmigiano.

Un grande classico della cucina italiana da proporre come primo piatto a Capodanno

Prima di procedere con la preparazione del piatto, si ricorda di lavarlo con uno spazzolino a setole morbide sotto acqua corrente fredda. In seguito, bisogna asciugarlo e poi tagliarlo in fettine sottili o in alternativa grattugiarlo finemente.

Inoltre, mondare e tagliare a pezzi grandi anche i funghi porcini.

In seguito, pulire il cipollotto e tritarlo finemente, per poi metterlo a rosolare assieme all’olio per tre minuti a fiamma bassa. Trascorso questo lasso di tempo, aggiungere i funghi e alzare la fiamma fino a causare l’evaporazione dell’acqua di vegetazione.

Sfumare con il vino bianco, insaporire con del sale e far cuocere a fiamma media per altri otto minuti. Insaporire con il prezzemolo e togliere la pentola dal fuoco.

Prendere una pentola e mettere al suo interno abbondante acqua, per poi salarla. Metterci a lessare le tagliatelle. Una volta che saranno al dente, scolarle e versarle all’interno della padella contenere il sugo. Far insaporire il tutto a fiamma vivace per pochi secondi. Dunque spegnere il fuoco.

Guarnire ogni porzione con le fettine di tartufo e una spolverata di parmigiano. Infine, non resta servirle in tavola, magari accompagnandole ad un vino come il Montepulciano d’Abruzzo, regione in cui le tagliatelle con funghi porcini e tartufo è tra le ricette più amate.