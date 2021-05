Mare, sole, abbronzatura e relax. Questo è tutto quello che si desidera per l’estate 2021. Un vacanza di relax, da sogno nelle acque cristalline da mille e una notte. L’Italia viene spesso scelta come meta turistica da moltissimi stranieri. Alcuni scelgono la Puglia, altri la Campania e altri ancora le nostre Isole.

L’Italia è quel perfetto mix di cultura e mare che fa invidia a tantissimi posti. Basti pensare all’immensità di Roma o di Venezia, posti veramente unici al mondo. Ma il Bel Paese può offrire molto di più. Infatti offre anche delle località balneari veramente magiche. E oggi parleremo di un gioiello di spiaggia a picco sul mare blu, premiata come una delle località più belle d’Italia.

Cala dei Gabbiani in Sardegna

La Sardegna è una delle isole più amate e prese di mira durante le vacanze estive. Impossibile infatti non citare la Costa Smeralda, località di mare amatissima dai Vip. Oltre a questa località che possiamo definire un po’ gettonata, ce ne sono altre invece che pochi conoscono e che, quindi, rimangono ferme nella loro bellezza naturale. Un paradiso in terra. E questa è proprio la Cala dei Gabbiani, un gioiello di spiaggia a picco sul mare blu, premiata come una delle località più belle d’Italia.

Cala dei Gabbiani si trova nella costa centro orientale dell’Isola. Quando ci si reca in quella zona molti si recano a Cala Mariolu, ma pochi conoscono invece quest’altra spiaggia. Un paradiso nascosto che offre una spiaggia veramente da sogno.

Questa è una piccola cala dallo scenario unico, dato dai bellissimi raggi di sole che si riflettono sull’acqua e grazie alla spiaggia bianca dai ciottoli tondi addolciti dal mare. È una cala chiusa alle spalle dalla roccia che rende lo spazio ancora più magico e privato. E se si è fortunati si potrà assistere anche ai voli indisturbati di alcuni volatili come il falco pellegrino.

