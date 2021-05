L’Italia è il paese della grande bellezza. Tutto il mondo ci invidia le città d’arte, la cucina e i paesaggi naturali che lasciano senza fiato. Si può dire che il nostro Paese sia tra i più belli al mondo ed oggi vogliamo far scoprire un vero e proprio angolo di paradiso. Infatti, se stiamo cercando distese di sabbia bianca ed acque cristalline una delle spiagge più belle al mondo si trova qui in Italia. Stiamo parlando della spiaggia di Platamona.

La spiaggia più lunga d’Italia

Questo angolo di paradiso si trova in Sardegna, più precisamente in provincia di Sassari. Proprio al centro del golfo dell’Asinara si estende questa spiaggia meravigliosa e bianchissima. Il nome stesso di questa spiaggia ci descrive il suo aspetto. In realtà, ciò che rende peculiare questa località è anche la sua caratteristica più conosciuta. Infatti, la spiaggia di Platamona è la più lunga d’Italia: vanta ben 15 chilometri di lunghezza. Se cerchiamo quindi un luogo per concederci un momento di relax immersi in un paesaggio da sogno, questo è il posto che fa per noi.

Caratteristiche

Questa località è perfetta per essere frequentata dalle famiglie perché attrezzata con ombrelloni e sdraio a noleggio e diversi punti ristoro. Ci sono anche alcune strutture alberghiere ed un centro commerciale. Oltretutto, in alcune parti di questa lunga spiaggia il mare è molto calmo perché sono presenti diverse insenature. Nei luoghi in cui il mare è più esposto alle correnti invece è perfetto per praticare sport acquatici e quindi per le persone più dinamiche.

Come raggiungerla

Se stiamo cercando distese di sabbia bianca ed acque cristalline una delle spiagge più belle al mondo si trova qui in Italia. Se abbiamo noleggiato un’automobile, partendo da Sassari dobbiamo proseguire in direzione di Porto Torres. Prendiamo lo svincolo per Platamona e procediamo dritti fino ad arrivare all’area parcheggi della spiaggia. Da Porto Torres, in ogni caso, sono presenti segnaletiche che permetteranno facilmente di raggiungere la meta. In alternativa, trovandosi nei pressi di Porto Torres è possibile raggiungerla facilmente con i mezzi pubblici.

Approfondimento

Due ricette sfiziose e creative con il tipico pane carasau proveniente dalla Sardegna e verdure di stagione.