Da sempre gli uomini sono affascinati dai fenomeni celesti ed, infatti, l’astrologia è un’arte divinatoria dalle origini antichissime. Innanzi alle immagini della volta celeste da sempre gli uomini si sono posti interrogativi sull’esistenza di qualcosa che possa influire sulle nostre azioni e guidarle.

L’astrologia, infatti, è una disciplina che studia i collegamenti tra i movimenti dei corpi celesti e gli eventi sulla terra. Nonché le caratteristiche caratteriali, gli eventi positivi e negativi, le affinità e le relazioni con gli altri. A tal proposito sembrerebbe esserci un’attrazione senza fine tra questi segni zodiacali solo apparentemente incompatibili.

Tra i movimenti che da sempre destano interesse non possono mancare l’eclissi, fenomeno intorno al quale ruotano tantissime storie e racconti fantastici. Mancano pochi giorni all’arrivo dell’ultima eclissi del 2021. Si tratta dell’eclissi solare che avverrà il 4 dicembre durante la quale la luna si troverà tra il sole e la Terra, impedendo di illuminarla. Pertanto, anche chi non crede nell’astrologia il 4 dicembre avrà gli occhi al cielo per assistere ad un fenomeno che sembrerebbe influenzare la nostra vita. Arriveranno un fiume di soldi e grandi soddisfazioni travolgeranno questi 3 segni zodiacali dopo il 4 dicembre, che a breve illustreremo.

Che cosa rappresenta l’eclissi nel mondo dell’oroscopo

Per tutti gli amanti del mondo astrologico l’eclissi rappresenta un momento magico in quanto sembrerebbe che condizioni l’uomo e le sue relazioni interpersonali. Il 2021 è cominciato con l’eclissi totale di Luna del 26 maggio nel segno del Sagittario e si concluderà con l’eclissi Totale di Sole del 4 dicembre sempre nel Sagittario. La Luna Nuova in Sagittario influenzerà il mondo del lavoro e della finanza, aiutando a trovare le strategie vincenti. A tal riguardo saranno in arrivo grandi soddisfazioni e un carico di soldi dopo il 4 dicembre per questo fortunato segno zodiacale, ma non solo.

Un fiume di soldi e grandi soddisfazioni travolgeranno questi 3 segni zodiacali dopo il 4 dicembre

Infatti la fortuna dopo questa Luna Nuova bacerà in particolare anche i segni del Leone, della Bilancia e dello Scorpione. La prima parte del mese di dicembre i segni del Leone avranno Sole e Mercurio favorevoli e ci saranno ottime notizie in campo finanziario. Infatti potrebbero esserci entrate relative a situazioni sospese da tempo e la Luna Nuova contribuirà ad ottenere belle soddisfazioni in ambito lavorativo.

Un altro segno che riuscirà a trovare la sua strada, prendendo iniziative importanti di cui si godranno i frutti nel 2022 è la Bilancia. Ciò in particolare grazie all’aiuto di Marte e Giove. Infine un altro segno che finalmente potrà raccogliere i frutti di un lungo periodo di sacrifici è lo Scorpione. In quest’ultimo mese riuscirà finalmente a recuperare e ad organizzare nel migliore dei modi la propria situazione finanziaria grazie alle favorevoli entrate che si prospettano.