Trascorrere una serata piacevole a casa, sotto le coperte e con una bevanda calda in mano è certamente un piacere unico. Se il tutto poi è condito dal film giusto, allora possiamo davvero ritenerci fortunati. In questi casi, dobbiamo selezionare la pellicola adatta alla serata, così da poterne godere al meglio. Sicuramente, ci sono diverse piattaforme che, in questo caso, possono darci una mano non indifferente. E tra queste, senza ombra di dubbio, possiamo annoverare anche Netflix. Tra le più utilizzate negli ultimi anni, questa piattaforma ci offre una vasta scelta di film e serie TV da selezionare. E ora presenta anche una novità che sicuramente piacerà soprattutto a coloro che sono appassionati di film d’azione.

Fistful of Vengeanche, la nuova pellicola su Netflix ricca di azione e colpi di scena che ci lascerà a bocca aperta

Dopo la serie TV nota al pubblico Wu Assassins, i personaggi tornano in un lungometraggio da brivido. Stiamo parlando di Fistful of Vengeanche, un film che sicuramente coinvolgerà moltissimi. Il regista Roel Reiné ha realizzato un ottimo lavoro, equilibrando bene personaggi, trama e vicende appassionanti. In prima linea, come ci aspettavamo, ritroviamo Kai Jin, il più potente nonché ultimo membro della dinastia degli Assassini Wu. La pellicola ci catapulta immediatamente a Bangkok dove Kai, assieme a Tommy e Ly Xin, sta cercando vendetta per l’omicidio della sorella di Tommy. Inizia così la ricerca dell’assassino, in cui i tre protagonisti si getteranno a capofitto seguendo un’unica pista. Scopriranno che l’omicida non è un umano come si pensava e dovranno quindi combattere per evitare una catastrofe di proporzioni globali.

Un film che ci lascerà a bocca aperta e non ci farà staccare gli occhi dallo schermo è ora disponibile su Netflix

Seguendo le vicende di Kai, Ly Xin e Tommy, ci ritroveremo in un mondo fatto di azione, strategia e suspense. I tre protagonisti, infatti, ci travolgeranno con la loro storia, permettendoci di entrare a pieno nel film e trasmettendoci tutte le loro emozioni più intense. Se quindi amiamo i film di avventura, che lasciano con il fiato sospeso e che sono caratterizzati da un ritmo assolutamente incalzante, questa è la scelta più giusta per noi. Le scene di scontri, fughe e rincorse sono in primo piano per la durata di tutta la pellicola, e non ci lasceranno quasi respirare. Scopriremo, assieme a Kai, Tommy e Ly Xin, dei segreti totalmente inaspettati e strabilianti che stravolgeranno la trama del film, e riusciremo a immedesimarci completamente in questi tre personaggi. Dunque, ecco un film che ci lascerà a bocca aperta e che ci farà trascorrere una serata all’insegna dell’azione.

Approfondimento

Perché guardare questo nuovo film appena uscito su Netflix che farà innamorare tutti