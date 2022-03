Spesso troviamo nella nostra casa oggetti vecchi e rovinati. E la prima cosa che ci viene in mente è di gettarli via, senza neanche pensare a come poterli riutilizzare. Lo stesso accade con il cibo scaduto o avanzato in cucina. Siamo soliti farlo finire direttamente nella spazzatura, senza renderci conto che in realtà stiamo commettendo uno sbaglio non da poco. Soprattutto quando si parla di scarti di cibi o di avanzi da pranzi e cene, ci sono un’infinità di idee di riciclo creativo da poter mettere in atto. E, soprattutto, tutti questi spunti potrebbero davvero tornarci utili a livello quotidiano. Vediamone insieme qualcuno, così da capire con più esattezza di cosa stiamo parlando.

Tutti gli scarti e gli avanzi in cucina da non buttare per nessuna ragione nella pattumiera ma da trasformare seguendo queste pratiche e semplici regole

Come abbiamo appena sottolineato, quindi, sono tantissimi gli scarti e gli avanzi in cucina che possiamo riutilizzare in diversi momenti della giornata. E di alcuni, tra l’altro, avevamo anche già parlato in passato. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, avevamo visto come usare in modo davvero innovativo l’acqua di cottura delle patate. Quest’ultima, infatti, potrebbe aiutarci in modo totalmente inaspettato ma efficace nelle pulizie domestiche. Oppure, in un altro articolo ancora, avevamo visto quanto sia sbagliato gettare nel lavello il latte ormai scaduto e non più consumabile. Anche in questo caso, ci sono diverse idee a cui possiamo ispirarci per riusarlo, proprio come abbiamo spiegato in questo articolo.

Sbagliatissimo buttare via anche solo quella poca pasta avanzata dal pranzo perché possiamo trasformarla in qualcosa di veramente incredibile

Oggi continuiamo con la nostra lista di riciclo creativo in cucina, concentrandoci sulla pasta che spesso avanza dal pranzo o dalla cena. Soprattutto, in questo articolo parleremo della pasta con fagioli che alcune volte rimane nella pentola, senza che nessuno voglia mangiarla. In questo caso, c’è un’idea geniale che possiamo mettere in atto per riutilizzarla con facilità. Mettiamo la pasta avanzata in una ciotola grande e aggiungiamo 2 uova, 1 bicchiere di latte, 1 cucchiaio di farina bianca e del parmigiano. Condiamo tutto con un filo di olio extravergine di oliva e con un po’ di sale, e mescoliamo gli ingredienti appena aggiunti. Ora, mettiamo il nostro composto su una teglia e realizziamo delle frittelle, che abbiano una circonferenza abbastanza ampia e che non siano troppo alte.

Versiamo un altro goccio di olio extravergine e un cucchiaino di parmigiano e mettiamole in forno. Dopo averle fatte cuocere per un quarto d’ora a 180°, vedremo delle bontà uniche sulla nostra tavola ricavate da quella pasta e fagioli che avremmo buttato. Dunque, ora sappiamo che è davvero sbagliatissimo buttare via anche solo quella poca pasta, perché può trasformarsi in una gustosa ricetta per la sera o per il giorno dopo.