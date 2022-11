Un favoloso regalo da Poste del valore di 800 euro che tutti possono vincere ancora per 6 giorni

Le aziende per promuovere la vendita dei propri prodotti o servizi, oppure per fidelizzare il cliente, a volte fanno dei regali ai clienti. Poste Italiane per spingere l’utilizzo di due prodotti ha messo in campo un’iniziativa davvero eccezionale, un regalo del valore di 800 euro. Scopriamo di cosa si tratta e come fare ad averlo.

Poste italiane da tempo sta diversificando i suoi servizi in ambito finanziario. Oltre che sul business classico, legato alla corrispondenza, tuttavia sempre più marginale, l’azienda sta puntando sul settore del risparmio e del credito. Sono numerosi gli strumenti di investimento che cercano di coprire le esigenze di tutti i risparmiatori. Come un nuovo Buono Postale che promette rendimenti molto interessanti e che guarda a una nicchia ben precisa di risparmiatori.

Un favoloso regalo da Poste ancora per 6 giorni con Associazione vincente 7

L’ultima iniziativa di Poste si chiama Associazione vincente 7. Per partecipare al concorso occorre avere un libretto di risparmio e un conto corrente bancario.

Il libretto di risparmio è una sorta di salvadanaio, il primo fu emesso nel 1875. Un tempo i libretti postali erano in forma cartacea, ma oggi sono disponibili anche in formato digitale, dematerializzata. I punti di forza sono la semplicità del loro utilizzo e i costi zero di apertura, chiusura e gestione. Inoltre i soldi sui libretti sono garantiti dallo Stato italiano.

Associazione vincente 7 vuole promuovere l’utilizzo di un particolare Libretto postale. Infatti chi ha un Conto corrente postale e un Libretto postale smart, può associare i due prodotti e partecipare al concorso. Questo prevede la vincita di un bellissimo premio, un tablet del valore di 800 euro. Per partecipare basta effettuare un bonifico di 1.000 euro dal conto corrente postale verso il Libretto smart. Questa operazione deve essere fatta entro il 30 novembre. Il cliente, una volta effettuato il versamento, si deve registrare al concorso utilizzando un indirizzo email.

Idee per investire i soldi e contrastare l’inflazione

Chi ha un libretto Supersmart potrebbe godere di interessi lordi del 3,0% annuo portando nuova liquidità, oltre a un favoloso regalo da Poste. Tuttavia il mercato offre soluzioni alternative con interessi più elevati e lo stesso grado di sicurezza. Per salvaguardare i risparmi dall’inflazione il Ministero dell’economia e delle finanze ha messo a disposizione dei risparmiatori alcune obbligazioni ad hoc. Queste hanno la caratteristica di una cedola che si rivaluta in funzione del tasso di inflazione. Uno di questi Buoni del Tesoro poliennali ha una cedola che sfiora il 10%.

Sottoscrivere un’obbligazione governativa è altrettanto semplice della sottoscrizione di un Buono o di un libretto postale. Basta avere un conto corrente bancario. I titoli di Stato si possono acquistare allo sportello, ma anche on line, per chi usa l’home banking. Ultima annotazione. Sia i Titoli di Stato che i Libretti e Buoni postali, godono di una tassazione agevolata al 12,5% sui guadagni.