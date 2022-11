Vergine e altri 3 sono i segni zodiacali più affini al Leone in amore 

Gli appassionati di astrologia lo sanno bene, non tutti i segni zodiacali vanno d’accordo nel medesimo modo. In alcuni casi, infatti, ci saranno compatibilità o incompatibilità più o meno palesi tra i vari segni. In alcuni casi le incompatibilità sono legate a differenze caratteriali intrinseche ai diversi soggetti. Molto dipenderà anche dal carattere dei protagonisti della relazione. Oggi si andrà alla scoperta dei segni più compatibili con il Leone. Un segno zodiacale dal carattere non facile che oscilla tra egocentrismo, bisogno di solitudine e aggressività. Tra i segni più compatibili troviamo la Vergine, la Bilancia, il Cancro e l’Acquario. Ma ecco quali sono le caratteristiche e perché proprio questi segni tendono ad andare d’accordo sentimentalmente con il Leone.

Vergine e altri 3 sono i segni zodiacali più compatibili con il Leone

Apparentemente molto diversi tra loro il Leone e la Vergine possono creare un perfetto sodalizio lavorativo e sentimentale. All’inizio potrebbero sembrare incompatibili ma questo lato tenderà a migliorare con il tempo. Infatti il Leone, impulsivo e tendenzialmente socievole è l’esatto opposto della Vergine, calma e riflessiva. Se, all’inizio, le persone di questi due segni potrebbero non andare d’accordo le cose tenderanno a migliorare con il tempo. Infatti, da un lato le caratteristiche dell’uno riusciranno a smussare gli angoli e i lati oscuri dell’altro. Sarà necessaria tanta pazienza e buona volontà per riuscire a viversi la storia con tranquillità. L’unione tra questi due segni zodiacali, se sincera, porterà benefici ad entrambi. Il Leone imparerà ad essere meno impulsivo mentre la Vergine dovrebbe imparare a limitare la sua carica di critiche e lamentele.

Bilancia

Tra i segni zodiacali che, più di altri, sono perfetti per il Leone troviamo la Bilancia. Un segno che si trova al lato esattamente opposto rispetto al Leone. Infatti, la perenne ricerca della tranquillità e dell’equilibrio tipica della Bilancia ben si sposa con l’impulsività dei Leoni. Le persone nate sotto al segno della Bilancia tendono ad essere miti e pacati. Tutto il contrario del Leone che, invece, più che la tranquillità ricerca lo scontro. Due segni contrapposti che, però, insieme riusciranno a fare grandi cose in coppia ma anche sul lavoro. Una delle coppie più belle che possano nascere, un connubio perfetto tra ragione e sentimento.

Cancro

Anche nel caso di Leone e Cancro ci si trova di fronte a due modi differenti di percepire la vita. La coppia formata da Leone e Cancro si basa su solide fondamenta. Segni diversi ma complementari che riusciranno a fare scintille, il Cancro ha bisogno di certezze mentre il Leone si potrà sbizzarrire nel mostrare la sua grinta. Due segni davvero interessanti che riusciranno a rendere indimenticabile anche una breve relazione. Per alcuni il rapporto sarà breve ma molto intenso, bruciarsi in un attimo e tornare alle proprie vite.

Acquario

Da ultime, poi, si tratterà delle coppie formate da Leone e Acquario. Anche in questo caso le differenze saranno notevoli ma sapranno migliorarsi a vicenda. Due segni idealisti che affrontano la realtà in maniera differente. Molto creativo l’Acquario, più deciso il Leone. Tratti caratteriali che affascineranno molto l’uno e l’altro che troveranno nel partner un vero e proprio complemento. Relazioni che meritano di essere coltivate e che permetteranno di ottenere il massimo con il minimo sforzo. Vergine e altri 3 sono i segni zodiacali più compatibili con il Leone.