Arancine o arancini? Questa piccola disputa linguistica vede da sempre scontrarsi due fazioni barricate nella propria idea. C’è chi non sopporta sentirle chiamate in un modo, chi in un altro. L’Accademia della Crusca ritiene valide entrambe le forme, ciascuna diffusa in diverse parti dell’Italia. Persino in Sicilia la forma non è univoca. Tuttavia, ci si riferisce sempre a quelle salate. Incredibile ma vero, esistono anche le arancine siciliane al cioccolato. E non solo. La tradizione siciliana, in particolar modo quella palermitana, prevede diverse ricette di arancine dolci: alla gianduia, all’amarena e al cacao in occasione della festa di Santa Lucia.

Ingredienti per 6 persone

250 g di riso;

2 l di latte;

4 uova;

pangrattato, olio di girasoli, farina, zucchero a velo impalpabile (facoltativo), cannella (facoltativa) q.b.;

una presa di sale;

150 g di cioccolato fondente a pezzetti;

1 bustina di vanillina;

100 g di canditi;

100 g di zucchero (normale o di canna).

Preparazione

Prendere un tegame e versare al suo interno latte, lo zucchero, la vanillina, un pizzico di cannella e una presa di sale. Con quest’ultimo termine si intende quanto ce ne può stare inzuppando le punte di quattro o cinque dita nella saliera.

Portare ad ebollizione il tutto e aggiungere il riso.

Cuocerlo su fiamma moderata, non dimenticando di mescolare più volte con l’aiuto di un mestolo da cucina.

Spegnere la fiamma e lasciare intiepidire il riso.

Amalgamare il cioccolato tagliato in piccoli pezzetti e i canditi.

Cominciare a dare forma a delle palline di riso fino ad esaurimento dell’impasto. Ogni volta, compattare l’arancino tra le mani per far fuoriuscire l’aria in eccesso.

Preparare tre contenitori: uno con della farina, uno con le quattro uova sbattute e un terzo con del pangrattato.

Infarinare le palline, poi passarle nelle uova e in seguito nel pangrattato.

Quindi, friggere le palline in olio di semi caldo, rigirandoli di tanto in tanto fino a farli dorare.

Al termine della cottura, riporle su carta assorbente per fargli perdere l’olio in eccesso.

Spolverarle con lo zucchero a velo (se si vuole), impiattarle e servirle ancora calde. Si consiglia di utilizzare lo zucchero a velo impalpabile piuttosto che quello classico. Infatti, quest’ultimo tende a sciogliersi rapidamente. Buon appetito!

