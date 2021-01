Curiosi di provare una nuova ricetta? Oggi veniamo in aiuto Noi di ProiezionidiBorsa. Scopriamo come portare in tavola un antipasto francese semplicissimo da fare che conquisterà tutti i commensali. Portiamo insieme a tavola una galletta alle patate, prosciutto e parmigiano.

Gli ingredienti

Ecco, di seguito, gli ingredienti occorrenti per circa sei persone:

a) 400 grammi di patate;

b) parmigiano reggiano quanto basta;

c) noce moscata quanto basta;

d) due cucchiai di farina 00;

e) tre uova;

f) un rametto di prezzemolo;

g) olio di semi di girasole, quanto basta per friggere;

h) sale, quanto basta;

i) pangrattato, quanto basta;

l) 150 grammi di prosciutto cotto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Come prepararle

Prendere la quantità indicata di patate e sbucciarle con un pelapatate. Su un tagliere pulito tagliarle a pezzi grossi di dimensione uniforme.

Mettere sul fuoco una pentola di acqua con un pizzico di sale. Al bollore aggiungere le patate e lasciarle dentro per circa quindici minuti. Per verificare lo stato di cottura, basta affondare una forchetta al loro interno. Scolarle e lasciarle da parte a raffreddare.

Nel frattempo lavare il rametto di prezzemolo e poi tritarlo finemente. Tagliare a listarelle il prosciutto cotto.

Ritornare dai tuberi, schiacciarli con l’ausilio di una forchetta o con uno schiacciapatate. Mettere insieme il prosciutto cotto e il prezzemolo. Prendere due uova e sgusciarle in una ciotola. Sbatterle aggiungendo un pizzico di sale.

Prendere il composto di patate e formare delle piccole palline e poi appiattirle. Passarle dentro l’uovo. Predisporre la farina e il pangrattato. Passarle dentro la farina, poi nell’uovo e infine nel pangrattato.

Versare in una padella l’olio di semi di girasole e friggerne due a due. Essere sicuri di dorarle da entrambe le parti.

Oggi abbiamo spiegato come preparare un antipasto francese semplicissimo da fare che conquisterà tutti i commensali. Se si amano le preparazioni d’Oltralpe, allora è il caso di cercare la ricetta della soupe a l’onion. Basta cliccare qui per una spiegazione dettagliata.