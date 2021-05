Con l’arrivo dell’estate consigliamo di preparare qualche torta salata in più. La ragione è presto detta: è un cibo molto adatto da mangiare anche da freddo, e perfetto per uno spuntino all’aperto. Ad esempio è una delle cose migliori da portare ad un picnic.

Tuttavia, per fare una torta a regola d’arte bisogna prendere le giuste precauzioni. Essa è un piatto che può essere cucinato in tanti modi diversi, usando una grande quantità di ingredienti. Però è bene stare attenti a come amalgamarli al meglio per ottenere sempre e comunque un buon risultato. Vediamo quindi un errore da evitare ed un accorgimento da prendere per cucinare torte salate come un grande chef.

L’ingrediente segreto da conoscere

Partiamo dall’accorgimento che riguarda un ingrediente perfetto per tantissime torte diverse, e che permette di donare gusto e croccantezza extra alla nostra preparazione. Stiamo parlando della pancetta, che regalerà una piccola esplosione di golosità. Procuriamoci quindi qualche fetta, e cuociamola per un po’ con alcune gocce d’acqua. La pancetta diventerà quindi ben croccante, perfetta per la torta.

Attenzione alla farcitura giusta

Molti sapranno qual è l’errore più comune che si fa con le torte salate. Stiamo ovviamente parlando di problemi alla consistenza, la quale a volte è troppo molle, a volte troppo secca. Qualcuno potrebbe chiedersi quali sono gli ingredienti da modificare per risolvere il problema. Il rischio qui è di perdersi nel dedalo dei tanti ingredienti diversi che possono essere messi in una torta salata. La soluzione per fortuna è molto facile: basta dosare in maniera diversa le uova e, se lo usiamo, il latte. Togliendoli renderemo la torta più secca, ed aggiungendoli invece la renderemo più molle. Bilanciamo bene e sperimentiamo con diverse dosi, così che ciascuno dei nostri preparati abbia la giusta consistenza e sia quindi sempre piacevole al palato.

Abbiamo quindi visto un errore da evitare ed un accorgimento da prendere per cucinare torte salate come un grande chef. A volte stiamo facendo quasi tutto giusto, e basta davvero poco per avere un risultato di alta qualità.