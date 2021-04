Primavera è arrivata e dobbiamo fare il cambio degli armadi, a meno che non abbiamo deciso di seguire questo consiglio. Nello spostamento dei capi in lana, dei cappotti, delle sciarpe e delle giacche a vento potremmo dimenticarci un passaggio fondamentale che dobbiamo seguire se teniamo ai nostri abiti. Oggi vedremo in che modo evitare un errore comune che può avere effetti disastrosi quando facciamo il cambio degli armadi.

Molti rimedi ad un grande problema

Nello spostare i capi da un armadio all’altro, nel cosiddetto cambio di stagione dobbiamo essere molto ordinati e seguire un ordine preciso. Gli abiti invernali vanno riposti in scatole chiuse in modo da conservare i capi ordinati e al riparo dall’umidità. In questo modo inoltre sapremo sempre dove trovare i vestiti quando ne avremo bisogno.

Ma c’è una cosa da non dimenticare, se teniamo al benessere dei nostri capi invernali. La maggior parte dei capi dell’inverno sono fatti di lana, che sappiamo essere uno dei cibi preferiti delle tarme. Le tarme sono un parassita indesiderato che può però essere combattuto se seguiamo pochi accorgimenti. L’importante è prevenire, perché una volta che le tarme arrivano non c’è più niente da fare.

Un errore comune che può avere effetti disastrosi quando facciamo il cambio degli armadi

Per questo motivo se vogliamo evitare che le tarme mangino i nostri capi dobbiamo correre ai ripari e prevenire questo grave problema.

Esistono numerosi metodi per prevenire l’arrivo delle tarme. Sicuramente i fogli intrisi di naftalina e le foglie d’alloro sono tra i migliori e più economici. Se vogliamo un metodo fai da te ed economico possiamo pensare di posare qualche goccia di oli essenziali direttamente sulle scatole.

Se seguiremo questi semplici consigli e non dimenticheremo questo semplice passaggio eviteremo il rischio di ritrovarci i maglioni bucherellati e le sciarpe divorate da questi parassiti indesiderati.