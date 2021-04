La pizza è una pietanza irrinunciabile che ha conquistato la Penisola da nord a sud, da est ad ovest. Non c’è regione italiana che non produce e non mangia pizza.

È un vero e proprio capolavoro della cucina italiana. Nasce da un impasto semplice di acqua farina e lievito, a cui aggiungere tutti gli ingredienti che si preferiscono. Una prelibatezza imitata in tutto il mondo che mette d’accordo grandi e piccini.

Ecco perché abbiamo sempre fatto la pizza nel modo sbagliato e 3 piccoli trucchetti dello chef per avere una pizza incredibile

Siamo soliti consumare la pizza al ristorante o in pizzeria, ma nell’ultimo anno con tutte le restrizioni e i lockdown legati alla pandemia da Covid 19, molti di noi pur di non rinunciare al consumo di questo gioiellino hanno deciso di darsi da fare e produrlo nelle proprie case.

Ma è davvero possibile sfornare una pizza come quella da pizzeria anche in casa?

Sicuramente ci si può avvicinare tantissimo al risultato eccellente ottenuto in pizzeria. Tuttavia ci sono delle pecche che ci impediscono di avere una preparazione perfetta, come ad esempio il tipo di forno.

Ma ecco perché abbiamo sempre fatto la pizza nel modo sbagliato e 3 piccoli trucchetti dello chef per avere una pizza incredibile. Con questo articolo vogliamo infatti svelare il motivo per il quale molte pizze non riescono a lievitare e a raggiungere il risultato sperato.

Gli errori più comuni

L’errore che spesso si commette riguarda proprio la lievitazione che è la fase fondamentale per ottenere una vera pizza. Il nemico giurato della lievitazione è sicuramente la fretta. Questo è un impasto che ha bisogno di tempo per lievitare bene e accorciarne i tempi genererà esclusivamente una mancanza di lievitazione e una pizza indigesta.

Un altro errore che comprometterà totalmente la lievitazione è l’utilizzo di eccessivo sale. Questo uccide i batteri presenti nel lievito impedendo alla pizza di crescere. Inoltre il sale non va mai incorporato insieme al lievito per la stessa ragione.

Ancora, molti commettono l’errore di impastare troppo e troppo energicamente l’impasto della pizza. Questo renderà l’impasto duro e difficile da stendere. Impastarlo troppo poco invece impedirà al lievito di distribuirsi in modo uniforme.

È decisamente meglio evitare inoltre di aggiungere una quantità di lievito eccessiva, credendo che questo renderà la pizza più lievitata.

Anche riporre l’impasto in un ambiente eccessivamente caldo impedirà alla pizza di crescere, perché il calore eccessivo ucciderà i batteri.

Una pizza non lievitata risulterà indigesta, per cui sarà sempre meglio porre attenzione a questi rimedi consigliati dagli chef.

Per una pizza fatta in casa così come in pizzeria

Il primo consiglio è quello di non avere fretta. Attendere i tempi di lievitazione risulta necessario al fine di ottenere una pizza ben lievitata e digeribile. Meglio ridurre la quantità di lievito utilizzato e favorire le lunghe lievitazioni, anche oltre 24 h. Così da ottenere un impasto leggero e molto digeribile.

L’impasto a fine lavorazione dovrà risultare liscio ed elastico. Durante l’impasto è indispensabile usare l’acqua a temperatura ambiente per permettere al lievito di attivarsi. Usare acqua troppo calda ucciderà i batteri presenti nel lievito. Invece utilizzare acqua troppo fredda ritarderà la lievitazione.

Riporre l’impasto a fine lavorazione in una ciotola dai bordi alti, così che l’impasto cresca in altezza. Inoltre è fondamentale coprire la ciotola con della pellicola in modo tale che l’impasto non si secchi. Altrimenti risulterà di difficile stesura e lavorazione.

Un aspetto non meno importante con cui vogliamo concludere questo breve articolo sulla pizza è quello di porre attenzione alla temperatura del forno. Infatti prima di informare la pizza è necessario che il forno abbia raggiunto temperature elevate, il consiglio è quello di accenderlo già 30 minuti prima alla temperatura massima. Questo perché un forno ancora freddo seccherebbe la pizza rendendola dura e poco gradevole.

