La primavera è arrivata, siamo ad aprile e il clima è più caldo che mai. È di certo arrivata l’ora di fare il cambio di stagione e di trasferire gli abiti invernali da un armadio all’altro. Possiamo iniziare a sfoggiare pantaloni sotto il ginocchio, vestitini e scarpe aperte e scordarci per qualche mese cappotti, sciarpe e calzettoni.

Se però pensiamo che questa operazione sia stressante e ci porti via molto tempo potremo applicare un metodo innovativo: se seguiremo questo consiglio non dovremo mai più fare il cambio di stagione.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Un modo di vita diverso e leggero

Se siamo persone che accumulano abiti libri e scartoffie varie forse dovremmo dare una svolta alla nostra vita. Come abbiamo visto in questo articolo ci sono molti libri che possono darci una mano per farlo. Il libro di Marie Kondo su tutti ci da un metodo per tenere in ordine la casa.

Ma oggi vogliamo proporre una soluzione più estrema ancora del riordino. Vogliamo parlare di una filosofia di vita innovativa che sta conquistando molte persone.

Stiamo parlando del minimalismo, un modo di vita che indica nell’abbandono degli oggetti superflui la via per essere più felici e rilassati.

Il minimalismo prevede che si debbano avere il minimo indispensabile di abiti ed oggetti, non uno di più. Una sola giacca, due paia di pantaloni, due penne, due paia di scarpe. Tutto il superfluo va eliminato e secondo gli ideologi di questo stile di vita vivremo molto meglio.

Se seguiremo questo consiglio non dovremo mai più fare il cambio di stagione

Ora veniamo a noi e al nostro cambio di stagione. Se decideremo di condurre uno stile di vita minimalista o ispirarci in parte ad esso il nostro armadio si svuoterà. Tutto ciò che non utilizziamo o che non ci va o che non ci piace verrà fatto fuori.

Con un armadio così “leggero” non dovremo più fare l cambio di stagione perché avremo pochi indumenti e potremo lasciarli a portata tutto l’anno.

Grazie a questo consiglio guadagneremo spazio, salute mentale e tempo libero!