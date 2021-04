Tra i molti appassionati di giardinaggio ci sono numerosi estimatori di ortensie. Questa pianta ha origini antichissime e una bellezza poetica che rapisce il cuore a molti.

Come tutti sanno le ortensie possono essere bianche, rosa, viola oppure blu, con varie gradazioni intermedie. Ma chi ha piantato questo fiore sa che spesso le ortensie blu tendono a cambiare colore e a diventare rosa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Tutto ciò dipende dall’acidità del terreno che può non essere stabile, ma non dobbiamo disperare. È infatti possibile intervenire sull’acidità per cambiare il colore alle nostre ortensie in giardino grazie a questo trucco.

Un fiore che cambia colore

Come abbiamo già detto in questo articolo esistono alcuni trucchi ed accorgimenti che possiamo realizzare da soli per ottenere delle ortensie di colore azzurro.

Per aumentare l’acidità del terreno possiamo utilizzare bucce di agrumi oppure pezzetti di alluminio che sistemeremo ai piedi della pianta. Esistono addirittura in commercio dei costosi kit appositi per questo scopo.

Oggi però vogliamo svelare un trucco molto più efficace ed economico, che ci assicurerà delle ortensie di un azzurro intenso, quel tipico azzurro ortensia.

Possiamo cambiare il colore alle nostre ortensie in giardino grazie a questo trucco

La prima cosa che dobbiamo fare è misurare l’acidità del terreno con un kit apposito che possiamo trovare su internet o nei negozi specializzati. Una volta che avremo constatato se il terreno è acido oppure basico possiamo intervenire.

Possiamo inserire nel terriccio degli spessi chiodi di ferro o della limatura di ferro che ci saremo procurati da un fabbro di fiducia. Il metallo renderà il terreno più acido e verrà assorbito dalle radici della pianta che come per magia inizierà a produrre fiori azzurri.

Ora la fioritura della nostra ortensia è di nuovo azzurra e possiamo ammirarla in tutto il suo splendore fino a che non sfiorirà.