Un emozionante libro da divorare pagina per pagina che racconta le imprese di una grande donna che non tutti conoscono

Per molti secoli la storia l’hanno fatta gli uomini. Lo stesso vale per tutte le altre arti e discipline come la matematica, la filosofia e la letteratura. Però, nascoste fra le pieghe dell’oppressione, ci sono state moltissime donne che hanno lottato per avere un proprio posto nel mondo. Queste sono probabilmente i tanti “Anonimi” che non hanno firmato le proprie opere o le personalità che sono state volutamente occultate e seppellite dalla controparte maschile.

Per fortuna, però, molte di loro, spesso grazie a penne contemporanee femminili, stanno tornando a galla. Oggi parleremo di una storia di queste, raccontata in un emozionante libro da divorare pagina per pagina. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

Il personaggio storico

La persona presa in analisi è Elizabeth Jane Cochran (detta Nellie Bly), una giornalista statunitense che ha vissuto i complicati anni fra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento. Per la maggior parte della sua vita si dedicò al giornalismo investigativo e inventò per prima il quello sotto copertura. Infatti, fingendosi pazza, si fece rinchiudere al New York City Mental Health Hospital e visse sulla propria pelle i maltrattamenti e la situazione di squallore in cui versavano i pazienti. Ebbe la possibilità di uscire grazie all’influenza del giornale in cui lavorava, dove pubblicò un’inchiesta su questo ospedale psichiatrico, portando all’attenzione un problema che nessuno voleva vedere. Passò poi anche alla storia per tentare l’impresa di girare il Mondo in 80 giorni descritta nei libri di Jules Vernes. Ce la fece in soli 72.

Le sue imprese e il suo carattere fiero sono narrate in “Bly – Storia di una ragazza libera che ha cambiato un’epoca” di Melania Soriani. In questo volumetto edito da Mondadori l’autrice stila con una scrittura delicata tutta l’autobiografia della giovane.

Qui è possibile seguire le sue orme dalla nascita in una famiglia benestante, presto segnata dalla morte del padre e dalla disparità fra fratelli. È possibile anche vivere sulla propria pelle le ingiustizie della sua vita. Infatti alla madre di Nellie, rimasta sola, non è permesso gestire l’eredità. La matriarca, essendo impotente, tenta il rifugio nelle braccia di un altro uomo che però nel tempo si rivela una bestia. A convincerla a sporgere denuncia sarà proprio la figlia. Questa non si farà mai piegare da un mondo che continuerà a tentarla di convincere di non essere abbastanza.

