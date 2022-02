Come utilizzare la polenta avanzata in veloci ricette dolci e salate al forno o in padella

Al di là delle tradizionali festività e occasionali ricorrenze, la domenica è per antonomasia il giorno in cui si portano in tavola pietanze sostanziose.

Largo a ravioli, gnocchi, lasagne, tortellini ma anche arrosti, parmigiana e risotto: piatti caldi e corposi che ci fanno dimenticare il freddo invernale.

Nell’universo di portate fumanti tipiche del pranzo domenicale, svetta anche una preparazione alquanto povera, dal passato contadino: la polenta.

Il semplice composto a base di acqua e farina può essere accompagnato da una varietà di condimenti quali pesce, formaggi, sughi di carne o spezzatino.

Nonostante sia davvero buonissima e apprezzata, capita che spesso ne avanzi perché magari abbiamo inavvertitamente esagerato con le dosi. L’opzione “immondizia” è da scartare in partenza e di seguito spieghiamo come utilizzare la polenta avanzata in veloci ricette dolci e salate assolutamente sfiziose.

Frittelle alle erbe

Chi teme che la polenta riciclata possa risultare molle o stopposa, certamente non conosce questa ricettina per renderla croccante al punto giusto. È sufficiente amalgamare o frullare un piatto della polenta avanzata, sia essa classica o taragna, con un uovo, del pangrattato, salvia e rosmarino.

Non resta che suddividere l’impasto in palline di ugual dimensione e friggerle: insomma, una sorta di rivisitazione del famoso gnocco fritto.

In ogni caso, forse pochi sanno che è possibile trasformare la polenta avanzata anche in preparazioni dolci che nulla hanno da invidiare a quelle tradizionali.

Un esempio è proprio la ricetta che proponiamo di seguito, che richiede non più di una ventina di minuti per essere realizzata.

Le dosi per 4-5 porzioni della polenta caramellata

polenta avanzata;

300 grammi di latte;

100 grammi di panna fresca;

¼ di buccia di limone;

180 grammi di zucchero;

2 cucchiai di acqua;

cannella q.b.

Ci basterà schiacciare la polenta avanzata in uno stampo per plumcake, in modo da compattarla e darle forma omogenea.

Nel frattempo, scaldiamo il latte con la panna e aromatizziamo con la scorza di limone grattugiata.

Dopo aver amalgamato lo zucchero con l’acqua, ottenendo così il caramello, passiamoci i cubetti di polenta tagliati dalla nostra forma.

A seguire, versiamo il composto di panna e latte nelle tazze per gli ospiti, che andremo a completare inserendo per ciascuno 2-3 quadrotti caramellati.

Non ci resta che guarnire la calda merenda con una spolverata di cannella a piacere.

