Gli oli essenziali di lavanda e limone sono il rimedio giusto che tutte le casalinghe dovrebbero usare per tenere pulita la lavatrice

Insieme all’aspirapolvere, l’elettrodomestico che usiamo di più in casa è sicuramente la lavatrice. Mantenerla pulita per poter avere panni sempre profumati e bianchissimi è uno dei lavori aggiuntivi che le massaie si ritrovano a dover compiere. I rimedi naturali da usare per pulire mensilmente il nostro elettrodomestico sono tantissimi e molto facili da praticare. Spesso ricorriamo a prodotti facili e veloci che troviamo nei supermercati, con scarso successo. Altro che pastiglie varie, aceto e bicarbonato, sono gli oli essenziali di lavanda e limone il rimedio giusto che tutte le casalinghe dovrebbero usare per tenere pulita la lavatrice.

Accoppiate vincenti

Insieme all’aceto e al bicarbonato, per tenere pulita la lavatrice un aiuto inaspettato ma eccellente ci viene dagli oli essenziali. Questi oli ricchi di essenza, appunto, sono estratti dalla pianta di cui portano il nome per distillazione o spremitura. Sono noti per avere un aspetto oleoso e un odore molto intenso che può risultare nauseabondo. Vengono spesso usati con efficacia per le pulizie di casa e per profumare gli ambienti e dovremmo imparare ad utilizzarli con più frequenza per ottenere una pulizia più profonda e naturale dei nostri ambienti casalinghi. Uno degli usi migliori che potremmo fare di questi olii consiste nell’aiutarci a tenere pulita la lavatrice. Basta scegliere le due fragranze di lavanda e limone, facilmente reperibili in erboristeria o farmacia e farne quest’uso.

Accertatevi però che l’olio essenziale sia di buona qualità, meglio se ottima. Il costo che spenderemo è in realtà proporzionato all’uso limitato del prodotto. Infatti, pochissime gocce basteranno per ottenere l’effetto desiderato. Possono combinarsi benissimo con aceto e bicarbonato in questo modo e il risparmio sarà garantito.

Preparare una bacinella d’acqua in cui mettere la quantità di aceto desiderata e qualche cucchiaio di bicarbonato. Aggiungere 5 o sei gocce di olio essenziale di lavanda e mescolare bene per far sciogliere e assemblare il tutto. Poi versare la soluzione dentro il cestello della lavatrice e avviare il lavaggio a 60 gradi. Alla lavanda potete sostituire la fragranza di limone o fare una giusta combinazione dei due, l’importante è che ci sia una quantità uguale dei due oli, altrimenti aggiungeremo più gocce di un solo olio.

Altro rimedio in combinazione con gli oli essenziali consiste nel mettere a bollire l’acqua dentro una pentola, inserire il sapone naturale a scaglie e lasciarlo sciogliere nell’acqua bollente. A fine bollitura aggiungere il bicarbonato e qualche goccia di olio essenziale. Mescolare bene e versare il composto nell’apposito cestello e avviare la lavatrice. Ottenuta così una pulizia profonda del nostro elettrodomestico e di conseguenza una igienizzazione naturale, i panni che andremo a lavare nei giorni successivi risulteranno freschi e puliti. Non avremo bisogno di aggiungere additivi o profumatori di sorta per avere un bucato eccellente.