L’anno appena trascorso è stato l’anno della caccia ai borghi più belli e meno conosciuti dell’Italia.

Questa è una realtà particolarmente apprezzata, perché incastonata nel passato, immersa in tradizioni antichissime e spesso visitabile in una sola giornata.

Così anche la rubrica dedicata ai viaggi e al turismo di ProiezionidiBorsa ha deciso di cavalcare l’onda di questa preferenza.

Per esempio, in un articolo precedente abbiamo conosciuto questo piccolo borgo medievale tra i più belli d’Italia, incanto d’arte e visitabile in un giorno.

Il 2022, però, potrebbe iniziare diversamente andando alla scoperta di alcune città del nostro “bel paese”.

Non solo borghi incantati ma anche queste 2 città italiane sono magnifiche da visitare a gennaio per una vacanza lampo

L’atmosfera cittadina è certamente molto diversa rispetto a quella che si respira negli antichi borghi italiani.

Allo stesso modo, spesso sono diverse anche le dinamiche, le estensioni percorribili e l’offerta in termini artistici.

Il team di ProiezionidiBorsa tra le tante meravigliose città ne ha selezionato due che condividono delle caratteristiche ben precise:

sono ideali da visitare nel mese di gennaio per il clima poco rigido che permette di stare tranquillamente all’aria aperta senza congelarsi;

sono perfette per una vacanza lampo, last minute, di 2-3 giorni infrasettimanali o del weekend.

Quindi, se queste premesse si accordassero a ciò che stiamo cercando per le nostre prossime ferie, non ci resterebbe che scoprire questi gioielli italiani.

La città partenopea

In Campania, bagnata dal mar Tirreno, si trova Napoli, una città meridionale ricca di arte, di tradizioni popolari ancora vivissime e buon cibo.

Questa offre un clima mite anche in inverno, che permette ai turisti di girarla a piedi in lungo e in largo.

Tra una pausa pizza, fritti, babà e sfogliatelle, ecco quali sarebbero le principali cose da vedere per un itinerario completo in soli 3 giorni:

il Cristo velato all’interno della cappella di Sansevero;

la Cattedrale più il tesoro di San Gennaro;

Chiostro di Santa Chiara;

San Gregorio Armeno o la via dei presepi;

via Toledo e la galleria Umberto I;

Maschio angioino;

Vomero più Castel Sant’Elmo;

Museo di Capodimonte o Museo Mann – Museo archeologico nazione di Napoli.

La città etnea

Con questa abbandoniamo lo stivale vero e proprio e ci fermiamo su un territorio circondato da acque: la Sicilia.

Questa città situata ad Oriente condivide con Napoli la presenza di un vulcano.

Ci siamo lasciati alle spalle il Vesuvio e siamo approdati alle pendici dell’Etna, a Catania.

Catania ha un animo profondamente barocco, che è stato dichiarato dall’UNESCO patrimonio dell’Umanità nel 2002.

Qui tra un arancino, una “cassatina” di Sant’Agata, una brioche “col tuppo” e un piatto di pasta alla Norma, dovremmo assolutamente vedere in 2-3 giorni:

il Duomo e la piazza con la famosa fontana dell’Elefante;

via Etnea;

mercato del pesce detto A’Piscaria;

giardino Bellini;

Monastero dei Benedettini di San Nicolò l’Arena;

Teatro Romano;

Castello Ursino.

Allora è proprio vero, non solo borghi incantati ma anche queste 2 città italiane sono magnifiche da visitare a gennaio per una vacanza lampo.