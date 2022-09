Nuovo ribasso, e ora se qualcosa non cambierà domani, si potrebbe assistere a qualche giornata di panico.

Alla chiusura della giornata di contrattazione del 20 settembre abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

12.661

Eurostoxx Future

3.455

Ftse Mib Future

21.665

S&P 500 Index

3.855,94.

Cosa attendere domani sui mercati?

Le prospettive di lungo termine sono al rialzo ma i prezzi seguono una strada diversa

In rosso, la previsione sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2022.

In blu, cosa è accaduto fino al giorno 16 settembre.

I prezzi continueranno ad andare al ribasso come da tendenza, oppure torneranno al rialzo come da previsione annuale? Sono questi momenti decisivi per rispondere a queste domande.

Come si muoveranno i prezzi durante la settimana delle Borse internazionali?

La previsione settimanale che prevedeva un possibile minimo durante la giornata di lunedì e poi una successiva salita, entra in crisi, e sembra essere stata già smentita dalla reale tendenza dei prezzi.

Cosa attendere domani sui mercati?

Dax Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 12.962. Rialzi duraturi solo con la chiusura della prossima settimana superiore a 13.607.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 3.533. Rialzi duraturi solo con la chiusura della prossima settimana superiore a 3.680.

APPROFITTA ORA! 15 giorni GRATIS di Previsioni multidays e settimanali

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 22.275. Rialzi duraturi solo con la chiusura della prossima settimana superiore a 22.765.

S&P 500 Index

S&P 500

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 3.838. Rialzi duraturi solo con questa chiusura settimanale superiore a 4.120.

Andamento dei prezzi e attese dei Trading systems

Flat sui mercati americani, mentre sugli altri listini continuano a proiettare ulteriori ribassi rispetto ad oggi.

Cosa potrebbe accadere domani dopo l’inizio della contrattazione?

La situazione grafica tende a peggiorare , e domani dopo un’apertura al rialzo si potrebbe scendere fino alla chiusura. Una giornata di contrattazione invece, superiore ai massimi odierni sarebbe un segnale rialzista interessante.

Lettura consigliata

Come andrà oggi la Borsa e quali sono i pericoli