In autunno chi non mangia la zucca non sa cosa si perde.

La zucca è uno degli alimenti più buoni di questa stagione, grazie al suo sapore dolce che ricorda tanto la castagna. Senza contare quanto sia nutriente e salutare: la zucca è fonte di vitamina C, importantissima per le difese immunitarie, ma non solo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Come riporta Humanitas Research Hospital, la zucca è una grande alleata della nostra salute, perché fornisce antiossidanti naturali, sottoforma di vitamina A. In più, è ricca di altre vitamine, come la E, le vitamine del gruppo B e tantissimi sali minerali, come calcio, magnesio e fosforo. Questi ultimi sono importantissimi per la salute delle ossa.

Insomma, la zucca è un vero concentrato di sostante nutritive fantastiche per il nostro organismo. Ecco perché sarà l’ingrediente principale del contorno autunnale che prepareremo in soli 10 minuti!

Un concentrato di vitamina A, E, C e B grazie a questo strepitoso contorno autunnale che sta spopolando

La zucca è uno di quei cibi che non può assolutamente mancare nel carrello della spesa di questo periodo. Forse non tutti lo sanno, ma la zucca fa parte di questi 3 ortaggi toccasana utili a migliorare la circolazione sanguigna, sgonfiando le gambe.

Eccoci, quindi, pronti a preparare una ricetta buonissima e molto salutare! Ci vorranno solo pochi minuti per prepararla. Iniziamo subito.

Prepariamola in questo modo

Il primo passaggio sarà la preparazione della zucca. Tagliamo la zucca in 4 parti uguali, eliminiamo semi e filamenti e scartiamo la buccia. Ora tagliamola a cubetti piccoli della misura di 1 cm.

A parte, iniziamo anche a tagliare la cipolla, quindi versiamola in una padella antiaderente e condiamola con un filo d’olio. Aggiungiamo anche i cubetti di zucca e i capperi.

Attenzione, però: prima di aggiungere i capperi, passiamoli sotto l’acqua corrente per eliminare la sapidità in eccesso.

Il punto forte della ricetta

Accendiamo il fuoco a fiamma vivace e mescoliamo il tutto. Dopo circa 3 minuti, chiudiamo la padella con il coperchio. Lasciamo cuocere a fiamma più bassa per altri 8-10 minuti, finché la zucca non sarà morbida e ben cotta. A questo punto aggiungiamo un po’ di paprika dolce alla ricetta: questa spezia aumenterà la sfiziosità di una ricetta già buonissima e molto salutare.

La ricetta è ufficialmente pronta e sarà un ottimo contorno di secondi piatti o uno squisito antipasto! Ecco perché prepareremo un concentrato di vitamina A, E, C e B grazie a questo strepitoso contorno autunnale che sta spopolando.