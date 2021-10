La zucchina è la verdura più povera di calorie che esista. Ha un’enorme quantitativo d’acqua e possiede molti sali minerali e potassio. È ottima per una dieta che consente di perdere peso, ma è una delle presenze fisse nei pasti delle persone che non vogliono rinunciare al gusto. Può essere cotta al vapore, fritta, grigliata. Può essere abbinata alla pasta, come alla carne o al pesce. Insomma, è un ortaggio che può sempre accompagnare pranzi o cene.

La sua provenienza è americana ed è arrivata in Europa nel 1500. Oggi è presente in tantissimi coltivazioni nelle forme più disparate. Il territorio italiano ne presenta almeno 15 varietà diverse. Dalla lunga alla trombetta, passando per la tonda. Non parliamo poi dei colori: tutte le tipologie di verde, il bianco, il giallo, la nera. È l’ortaggio parente stretto per antonomasia della melanzana quando pensiamo a una verdura da cucinare ripiena. Abbiamo già visto che pochissimi conoscono questa melanzana gustosa e saporita che non si trova nei supermercati, oggi proponiamo una ricetta più classica. Le zucchine gratinate con questi ingredienti:

8 zucchine tonde di Firenze;

20 grammi di pangrattato;

50 grammi di parmigiano;

60 grammi di mandorle;

10 foglie di basilico;

10 rametti di maggiorana;

1 mazzetto di prezzemolo;

olio extravergine di oliva;

sale;

pepe.

Non possiamo davvero non assaggiare queste succulente e deliziose zucchine ripiene gratinate

Iniziamo grattugiando il parmigiano che metteremo nel vaso del mixer insieme al pangrattato e alle mandorle sgusciate. Aggiungiamo poi la maggiorana, il basilico e il prezzemolo, insieme a due cucchiai di olio extravergine di oliva, il sale e il pepe. Ci avvaliamo del mixer per sminuzzare bene il tutto, in modo che si formi un composto omogeneo. Poi lo verseremo in una ciotola e andremo a occuparci delle zucchine.

Visto che è stato impossibile non assaggiare queste principesche barchette di melanzane farcite che faranno navigare in un mare di gusto, sceglieremo una zucchina tonda. Quella che proponiamo è quella di Firenze.

Andiamo a tagliare l’estremità superiore, cercando poi di scavarla con un coltello. Togliamo tutti i semini e andiamo a unire la polpa al composto creato in precedenza. Rivestiamo quindi una pirofila con la carta da forno e adagiamo le zucchine scavate. Andiamo a riempirle con il composto preparato e spolveriamo ancora con il parmigiano, prima di chiudere con un goccio di olio. Cuociamo le zucchine nel forno già caldo a 180 gradi per circa 20 minuti; quindi, passiamo alla modalità grill fino a quando saranno gratinate, circa 7 o 8 minuti. Servire le zucchine le calde e si capirà perché non possiamo davvero non assaggiare queste succulente e deliziose zucchine ripiene gratinate.