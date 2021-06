Se c’è un frutto estivo che fa bene sotto tantissimi punti di vista è l’albicocca. È un frutto ricco di acqua, vitamine, soprattutto A e C, sali minerali e fibre alimentari, oltre che dal gusto davvero delizioso.

Le albicocche, soprattutto nei mesi più caldi dell’anno, aiutano a mantenere idratato il corpo. Inoltre sono perfette anche dal punto di vista nutrizionale, visto che contengono poche calorie ma sono molto nutrienti.

La vera preziosità dell’albicocca è la buccia: non bisogna scartare questa parte se si vuole godere appieno dei benefici di questo frutto.

Inoltre la vitamina A contenuta al suo interno sarebbe un’arma utile per contrastare uno dei più temuti tipi di cancro: quello del pancreas. Lo ha dimostrato una ricerca, che approfondiremo nelle righe che seguono.

Scopriamo insieme gli altri mille benefici collegati al consumo di questo preziosissimo frutto.

Un concentrato di benefici straordinari in questo frutto estivo per prevenire malattie gravi

Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo più volte sottolineato come un’alimentazione corretta sia fondamentale per contrastare alcune patologie dell’organismo. Per questo motivo, consigliamo spesso gli alimenti migliori per il benessere. Come quando abbiamo scritto che in pochi la considerano ma è questa la farina perfetta per tenere a bada il colesterolo e la glicemia e per preparare squisite ricette.

La vitamina A contenuta, tra gli altri alimenti, in albicocche e carote, sarebbe un’ottima alleata per contrastare il pericoloso e mortale cancro del pancreas.

In sostanza, assumendo questo nutriente, il tasso di crescita del tumore nei pazienti malati si ridurrebbe, e le aspettative di vita si allungherebbero.

È ciò che sostiene una ricerca del Barts Cancer Institute di Londra, in collaborazione con l’Istituto Hubrecht in Olanda e l’Università di Cambridge e riportata da Repubblica.it. Ecco perché c’è un concentrato di benefici straordinari in questo frutto estivo per prevenire malattie gravi.

Altri benefici

Oltre ai benefici elencati sopra, l’albicocca è anche un valido aiuto per il transito e la regolarità intestinale, grazie all’alto contenuto di fibre.

In più è un frutto molto idratante, perfetto quindi per bambini e anziani che normalmente hanno la tendenza a bere poca acqua, soprattutto d’estate.