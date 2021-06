Nel preparare dolci, molti (soprattutto chi è a dieta o soffre di glicemia e colesterolo alti) impazziscono per trovare un degno sostituto dello zucchero. È infatti provato che lo zucchero raffinato è così tanto ricco di saccarosio da innalzare oltremodo gli indici glicemici. Oltre a essere assolutamente sconsigliato per chi soffre di glicemia alta, diabete e obesità, anche una persona in piena salute dovrebbe assumerne il meno possibile.

Solitamente per sostituire lo zucchero bianco si utilizza zucchero integrale o grezzo, che hanno meno calorie e sono più ricchi di sali e vitamine. Un altro degno sostituto è il miele, grazie al suo indice glicemico sensibilmente inferiore e alle sue tante proprietà benefiche.

Ma il dolcificante naturale che meglio di tutti si presta a subentrare allo zucchero nella nostra dieta è lo sciroppo d’agave. Quest’ingrediente sostituisce perfettamente lo zucchero e ha l’indice glicemico più basso del miele. In più, è estremamente versatile, utilizzabile nella preparazione di dolci o semplicemente per addolcire tè e caffè.

Proprietà e vantaggi dello sciroppo d’agave

Per produrre lo sciroppo si usa l’amido che sta all’interno delle foglie della pianta d’agave. Dopo un procedimento in cui si separano parti solide e liquide, rimane un succo liquido ricco di carboidrati. È insapore, ma ha un grande potere dolcificante.

Quest’ingrediente sostituisce perfettamente lo zucchero e ha l’indice glicemico più basso del miele. Inoltre, lo sciroppo d’agave dolcifica il 25% in più rispetto al classico zucchero raffinato. Ad esempio, 10 grammi di zucchero corrispondono a 7 o 8 di sciroppo d’agave. Avendo un’ottima solubilità, questo dolcificante naturale è una soluzione eccellente per dolcificare bevande calde e fredde. Inoltre, grazie al suo basso indice glicemico è una soluzione ottimale per chi soffre di glicemia alta e diabete.

Fare attenzione al produttore

Tuttavia dobbiamo fare attenzione a quale sciroppo acquistiamo: molti vengono trattati chimicamente aumentando i livelli di fruttosio. Se lo sciroppo d’agave al naturale ha il 55% di fruttosio, alcuni prodotti trattati arrivano persino al 95%.

