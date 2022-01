Tutti cuciniamo ogni giorno. Per alcuni la cucina è una vera e propria passione. Tuttavia, anche chi non ama destreggiarsi tra pentole e fornelli, quotidianamente deve mettersi all’opera. Senza considerare la prima colazione, che è un pasto abbastanza semplice, dobbiamo portare in tavola almeno due pasti completi per soddisfare le esigenze di tutta la famiglia.

Pasto e pentole andate in fumo, che grosso guaio

Quando si cucina, spesso capita che la pietanza bruci. Le cause sono tante e delle più svariate. Il sugo che si asciuga troppo è un grande classico. Per fare il danno basta anche una banalissima distrazione. Se suona il telefono o il citofono, ad esempio, siamo costretti a spostarci in un’altra stanza e così non abbiamo più sott’occhio pentole, padelle e tegami. Il guaio può accadere anche per le pietanze da cuocere in forno, sia dolci che salate. Come, ad esempio, questa morbidissima torta al limone e ricotta che conquista al primo morso e si prepara in 5 minuti, oppure questi strabilianti cannelloni così buoni da chiedere il bis.

Una volta combinato il patatrac, per prima cosa, e se possibile, si deve recuperare il cibo salvabile. Altrimenti, è bene ripiegare subito su un’altra ricetta più semplice e soprattutto veloce da realizzare. Una bella frittata può essere un’idea perché è la soluzione che salva sempre la cena.

Fatto ciò, dobbiamo poi pensare anche alle pentole bruciate ed incrostate. In genere, tegami e padelle incrostati si mettono a mollo nell’acqua per qualche ora e poi si strofinano con spugne e pagliette. Ma questa non è l’unica soluzione. Abbiamo infatti visto che per far tornare a splendere le pentole bruciate e incrostate basta questo scarto che tutti buttiamo.

Nelle prossime righe andremo a svelare un altro sistema davvero insospettabile.

Un clamoroso spreco buttare la Coca Cola avanzata perché è provvidenziale per risolvere un problema molto diffuso in cucina

La Coca Cola ha potere corrosivo e quindi è un ottimo disincrostante. Vediamo come utilizzarla. Versare la nota bevanda nella pentola in modo che macchie e parti bruciate vengano ricoperte. Attendere quindi 30 minuti circa e, poi, provare a pulire via le tracce di bruciato con una spugnetta non abrasiva. Se il problema non si è risolto perché le macchie e lo sporco sono troppo ostinati, provare il seguente passaggio.

Mettere sul fuoco la pentola rovinata e farvi bollire la Coca Cola per 5 minuti. Lasciar riposare e provare ad eliminare le incrostazioni con la solita spugnetta prima che il liquido sia completamente raffreddato. Il problema sarà così risolto. Quindi, è un clamoroso spreco buttare la Coca Cola avanzata perché è provvidenziale per risolvere un problema molto diffuso in cucina.

Il rimedio della Coca Cola funziona alla perfezione su acciaio, ceramica e terracotta. È invece da evitare con le padelle antiaderenti per l’elevato grado di corrosività del liquido.