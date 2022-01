Talvolta la voglia di mangiare qualcosa di dolce è davvero irrefrenabile. Può succedere al mattino per cominciare bene la giornata, ma anche nel pomeriggio per zuccherarlo. Non di rado poi, è una richiesta del nostro palato al termine di pranzi e cene.

Spesso si soddisfa comprando dolciumi al supermercato o recandosi in pasticceria, però realizzare un dolce da sé comporta tutt’altra soddisfazione.

Anche perché vi sono ricette davvero golose, poco complicate e che richiedono poco tempo.

Come il salame di cioccolato arricchito da un frutto di stagione o dolcetti cioccolatosi con un ripieno croccante.

Molto quotato per la semplicità di esecuzione e per la bontà, è anche lo strudel, tipico del Trentino Alto Adige. La versione più corrente è quella che vede protagonista le mele, ma nel tempo sono sorte nuove ricette altrettanto appetitose.

È il caso dello strudel che sostituisce le mele con ricotta e panna, per conferirgli un cuore sofficissimo.

Ci serviranno:

250 g di ricotta;

100 g di uvetta;

10 mandorle sbucciate;

2 uova;

4 cucchiai di zucchero;

mezzo bicchiere di panna liquida per dolci;

40 g burro;

un limone biologico;

cannella q. b.

Preparazione

Alternativo a quello con le mele questo strudel con pasta sfoglia pronta ha un cuore cremosissimo preparato in pochi minuti.

Rompiamo le uova e separiamo i tuorli dagli albumi, ci serviranno i primi. Con gli albumi, potremo realizzare invece degli squisiti biscotti al cioccolato.

Lasciamo un po’ il burro a temperatura ambiente per farlo ammorbidire. Versiamone poi 30 grammi in una ciotola assieme ai tuorli e allo zucchero e montiamoli con le fruste.

Grattugiamo la scorza del limone e aggiungiamola, uniamo poi panna e ricotta sempre continuando a sbattere con le fruste. Otterremo una crema vellutata.

Poniamo dell’acqua in una pentola e mettiamo sul fuoco. Quando bolle immergiamo per qualche minuto le mandorle per scottarle leggermente.

Scoliamole quando ammorbidite e spezzettiamole.

Stendiamo la pasta sfoglia su carta da forno. Spalmiamo sulla sfoglia il nostro ripieno e spolveriamo di mandorle, uvetta e qualche pizzico di cannella.

Arrotoliamo la sfoglia su se stessa, premendone le estremità per chiuderla. Spennelliamola con il burro lasciato a fondere a temperatura ambiente.

Trasportiamo la carta forno con sopra lo strudel all’interno di una teglia.

Impostiamo il forno a 180 gradi e inforniamo per 45 minuti. Lo strudel si dorerà in superficie e la sfoglia diverrà fragrante, rivelando all’interno un ripieno soffice e profumato. Una ricetta alternativa che accontenterà anche i palati più esigenti. Diverrà un grande cavallo di battaglia da proporre con successo anche quando si ha poco tempo.