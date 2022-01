Ripararsi nel proprio “nido” e sentirsi al sicuro tra le mura domestiche è l’ideale per affrontare i mesi più gelidi dell’anno. Rendere la casa più accogliente e vivibile anche in inverno è fondamentale durante la stagione fredda.

D’altronde, non servono spazi immensi perché per avere ambienti ospitali e confortevoli possono bastare anche piccoli e semplici accorgimenti.

Il soggiorno, ad esempio, è il luogo della casa in cui regna generalmente il relax. Dunque, bisognerà attrezzare gli spazi in modo adeguato per far apparire la stanza subito più comoda e calorosa.

Non tutti sanno che per avere il soggiorno di casa più caldo e piacevole anche in inverno bastano 5 consigli furbi da non perdere

Per non stancarsi mai della propria casa servirebbe rinnovare l’arredamento ogni stagione. Ovviamente, l’operazione sarebbe piuttosto dispendiosa e quasi, se non del tutto, impossibile da realizzare periodicamente.

Tuttavia, esistono alcuni piccoli stratagemmi che possono regalare un nuovo look agli ambienti senza spendere cifre esorbitanti. Di seguito, infatti, sveleremo perché per avere il soggiorno di casa più caldo e piacevole anche in inverno bastano 5 consigli furbi da non perdere.

I colori di stagione: una scelta sempre vincente

Per far apparire subito il soggiorno più in armonia con la stagione in cui siamo, i colori autunnali e invernali sono formidabili. Dunque, giocare con i toni del marrone e i grigio renderà l’ambiente più armonico. I colori neutri e naturali sono da preferire. Ad esempio stanno benissimo per credenze e cassettiere.

Si consiglia, poi, di aggiungere dettagli dalle nuances più brillanti come il color “terracotta” o il “testa di moro” per dipingere d’autunno cuscini o suppellettili.

Il legno: rustico e accogliente

Avere il legno in bella vista rende il soggiorno subito più intimo, regalando un aspetto più rustico e accogliente. Il legno si sposa perfettamente anche con uno stile più moderno.

Sedie, tavolini o mensole, così come altri componenti d’arredo in legno renderanno l’atmosfera immediatamente più calda.

L’uso della lana

Sicuramente la lana è il tessuto che riesce maggiormente a trasmettere l’idea di calore. Dunque, sarà ideale sfoggiare morbidi cuscini in maglia, in tricot, in plaid, oppure con fantasia patchwork. Il segreto è creare degli abbinamenti tra forme e dimensioni per un effetto più avvolgente. Anche il tappeto posizionato al centro della stanza la renderà immediatamente più ospitale e comoda.

Specchi e candele

Infine, candele dalla luce calda e specchi regaleranno luminosità e prospettive favolose anche ai soggiorni più piccoli e angusti.

