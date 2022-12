Un buon pranzo ma non impegnativo per i giorni compresi fra Natale e Capodanno

Dopo Natale si consumano anche gli scarti dei lauti piatti natalizi. Eppure si può fare un buon pranzo in modo semplice e gustoso. Scopriamo come.

Dopo Natale arriva Santo Stefano. Si tratta del primo martire cristiano. A Napoli il giorno di Santo Stefano acquista un posto particolare e nei secoli si è consolidata anche una tradizione culinaria in suo onore. Per questo motivo a pranzo non si consumano tanto gli avanzi del Natale, ma il giorno 26 ha un menu dedicato.

Riprendere il pranzo di Santo Stefano

Si comincia con un antipasto di salumi vari e formaggi. Si aggiungono le olive, i funghi e le verdure. Non può mancare una minestrina di verdure. Si dà spazio alla minestra maritata, che oltre alla cicoria aggiunge anche le scarole e le verze. Questo insieme di verdure si uniscono ai pezzi più semplici della carne di maiale. Da mangiare con dei tocchi di pane abbrustolito.

Un buon pranzo ma non impegnativo per Santo Stefano

Si passa poi al primo piatto con le mafalde al pomodoro e ricotta. Alcuni piatti della tradizione napoletana furono dedicati a dei grandi di allora. È il caso della pizza Margherita, ma anche di questo piatto dedicato al re Manfredi di Svezia, da cui il tipo di pasta prende il nome. A Napoli infatti le mafaldine si chiamavano le manfredi. Le mafalde sono a bordi ondulati che ricordano i merli dei castelli svevi, come anche la corona di re Manfredi. È questo il pranzo di Santo Stefano con i suoi piatti ricchi di storia e tradizioni.

Il secondo piatto è un classico della tradizione napoletana, le scarole. Dopo averle lessate e scolate, si rosolano in pentola con le olive nere, uvetta e capperi. Si finisce il pranzo con la frutta secca e i dolci. Di certo un pasto che non vuole festeggiare Santo Stefano con gli scarti del pranzo di Natale.

Cosa mangiare fra Natale e Capodanno

Passato Santo Stefano, non si ha più tanta voglia di dedicarsi a pranzi impegnativi. Ciò è opportuno, non solo per il lavoro richiesto, ma anche per aiutare l’organismo. Dopo aver mangiato tanti dolciumi, la vigilia a base di pesce e il Natale ricco di piatti di carne, il tutto innaffiato da vino rosso e spumante, grappa e amari, alla fine l’organismo chiede una tregua.

In questo caso diamo ampio spazio alle verdure, in modo da creare un buon pranzo ma non impegnativo. Fra quelle che non dovrebbero mancare ci sono le cicorie, che aiutano a depurare l’organismo e le verdure di stagione come i broccoli e le bietole. I broccoli contengono antiossidanti, quelli che servono a contrastare i radicali liberi. Le bietole sono anche ricche di sostanze antiossidanti e sono facili da digerire e aiutano il transito intestinale. Niente di meglio per liberare l’organismo da tossine accumulate nell’intestino.

La cosa migliore sarebbe quella di preparare queste verdure in modo leggero: bollite, con poco sale e un filo d’olio EVO. Un pranzo buono per l’organismo e assolutamente non impegnativo.