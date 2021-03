Il 99% delle macchie può essere eliminato. Proprio così, non esistono macchie impossibili da cancellare e, se esistono, sono davvero poche. Chissà quante volte abbiamo visto qualcuno macchiarsi la camicia al ristorante e tamponare subito la macchia con dell’acqua perché “se no si fissa e non va più via”?

È una falsità. La verità è che, con i metodi giusti, anche le macchie più resistenti spariscono. Certo, oltre a questi segreti che stiamo per svelare, c’è un ingrediente che non deve mai mancare: la pazienza.

Bene, chiunque abbia pazienza non può lasciarsi sfuggire questo articolo! Scopriamo insieme come ottenere un bucato sempre perfetto con questo segreto che le pubblicità non dicono.

L’ingrediente segreto

L’ingrediente formidabile è l’amido di mais. Ha tantissime funzioni: è ottimo per eliminare le macchie di unto, sostituisce i detersivi chimici nella pulizia di tappeti e moquette, ed è un vero portento nell’assorbimento dei cattivi odori, ma non finisce qui.

Quando dobbiamo far partire una lavatrice, diamo importanza solo al prelavaggio e al lavaggio dei capi, senza contare che la fase successiva sia fondamentale per ottenere un risultato finale davvero perfetto.

L’amido di mais può diventare un ottimo spray per stirare. Basta scioglierne tre cucchiaini in mezzo litro d’acqua, agitare la soluzione e vaporizzare sui capi da stirare. Il risultato sarà sorprendente! Ovviamente va spruzzato in piccole quantità. Provare per credere!

Il tocco in più per una biancheria profumatissima

Per aumentare la qualità dei nostri capi, o se vogliamo coprire l’odore di sapone, possiamo ricorrere agli oli essenziali. Basta aggiungere alla soluzione di acqua e amido, quindici gocce di olio essenziale. Questo renderà i capi appena stirati davvero molto profumati ed eliminerà l’odore di sapone.

Tra gli oli essenziali più utilizzati per profumare i capi, troviamo la lavanda e gli agrumi (quindi limone, arancio e bergamotto).

Un’altra idea ecologica

Esiste un altro ingrediente, molto naturale ed economico, che permette di eliminare anche le macchie più ostinate. Parliamo del percarbonato di sodio.

Il percarbonato di sodio, come abbiamo già detto in questo articolo, è un ottimo pretrattante, che pulisce e igienizza a fondo anche i capi più sporchi. Oltretutto è una scelta ecologica poiché non inquina l’ambiente.

Ecco svelato, dunque, come ottenere un bucato sempre perfetto con questo segreto che le pubblicità non dicono.