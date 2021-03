In molte persone sono appassionate di design e di interior design, ovvero l’arte di arredare gli interni. Se siamo anche amanti dei fai da te possiamo seguire questo tutorial per realizzare un fantastico soprammobile in stile messicano.

Se invece non abbiamo una vena creativa o siamo semplicemente pigri possiamo seguire questi consigli per ottenere oggetti gratis per decorare la nostra casa.

Chiedere ai negozianti

Per ottenere oggetti di arredamento ci sono vari modi. Possiamo tentare di diventare famosi influencer ed aspettare che le aziende ci contattino per proporre collaborazioni. Strada lunga e difficile e che offre prospettive molto improbabili, soprattutto in un’epoca con vasta concorrenza.

Un altro semplicissimo modo per ottenere oggetti gratis è quello di chiedere ai negozi, soprattutto delle grandi compagnie, di darci i complementi di arredo e le decorazioni delle vetrine una volta che vengono sostituite.

I negozi, infatti, spesso ricevono dai fornitori questi oggetti, da rimpiazzare ad ogni cambio stagione o cambio vetrina. In alcuni casi i negozi non sanno che farsene di questi oggetti, spesso li buttano via per fare spazio nei magazzini. Questi oggetti non possono essere venduti e spesso nemmeno riutilizzati per le stagioni successive.

Se noi chiederemo ai negozianti giusti è possibile che questi ci possano regalare interessanti oggetti, decorazioni, stoffe, cartonati ed in alcuni casi addirittura mobili.

In che modo possiamo ottenere oggetti gratis per decorare la nostra casa

Se più di una volta ci siamo fermati a guardare ammirai le vetrine dei nostri negozi del cuore ora sappiamo che ottenere quegli oggetti non è impossibile. Basta chiedere e potrebbe essere che sarà facile ottenerli gratis.

Quando passiamo davanti alle boutique, anche quelle delle marche più prestigiose, possiamo pensare che non sarà così difficile ottenere quelle meravigliosi decorazioni e che presto potremo sistemarle sui nostri mobili, basterà farsi amico il negoziante!