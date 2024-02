Un borgo medievale famoso per una rocca e un labirinto è perfetto per un fine settimana invernale

Un borgo medievale famoso per un castello e un labirinto è meta di migliaia di persone ogni anno. Questo piccolo centro storico è perfetto per trascorre un fine settimana indimenticabile.

Se cerchi una meta per un fine settimana diverso dal solito, un borgo sicuramente ti sorprenderà con le sue bellezze storiche, artistiche e naturali. Ma soprattutto ti sorprenderà per la sua rocca e per il suo labirinto. Questo piccolo borgo gioiello si trova in Emilia in provincia di Parma. Ecco di quale borgo si tratta e cosa vedere in un fine settimana d’inverno.

Un borgo medievale famoso per una rocca e un labirinto

Fontanellato è un meraviglioso Borgo medievale in provincia di Parma. La prima tappa da non perdere nella visita di questa cittadina è la Rocca di Sanvitale, il simbolo di Fontanellato. La Rocca è una fortezza del XIV secolo, che fu trasformata in residenza nobiliare dai conti Sanvitale, che la abitarono per sei secoli.

All’interno della Rocca puoi ammirare le sale affrescate e arredate con mobili d’epoca, tra cui spicca la Saletta di Diana e Atteone, capolavoro del Parmigianino. Puoi anche visitare la Camera Ottica, una curiosa invenzione che proietta sul soffitto le immagini del paesaggio circostante, e la sala delle armi, dove sono esposte armature e spade. La Rocca ospita anche un museo, una cantina e un albergo.

Cosa vedere oltre la rocca

Dopo aver visitato la Rocca, puoi fare una passeggiata nel centro storico di Fontanellato. Qui potrai scoprire altri monumenti interessanti, come il Santuario della Beata Vergine del Rosario, costruito nel 1514, edificio che richiama numerosi pellegrini. Puoi visitare l’Oratorio dell’Assunta, con la sua sagrestia lignea e le sue decorazioni barocche e le ex scuderie Sanvitale, che ospitano mostre e eventi culturali.

Da vedere anche Villa Gandini e il Parco botanico, dove potrai ammirare piante rare e antiche. E se poi vuoi fare shopping, potrai anche trovare negozi di prodotti tipici e artigianali, come il formaggio Parmigiano Reggiano. Altre leccornie assolutamente da assaggiare sono il salame di Felino, il culatello di Zibello e il vino Fortana.

Il labirinto della Masone dove si può anche dormire

Ma non si può lasciare Fontanellato senza avere fatto visita al Labirinto della Masone, una delle attrazioni più originali e suggestive del territorio. Si tratta di uno dei più grandi labirinti di bambù al mondo, progettato da Franco Maria Ricci, un editore e collezionista d’arte. Il Labirinto della Masone si estende per 7 ettari e al suo interno ospita spazi culturali per più di 5000 metri quadrati,

Puoi perderti nel labirinto e ritrovarti tra le opere d’arte, in un gioco di sorprese e scoperte. Il Labirinto della Masone offre anche due suite dove potrai soggiornare in un contesto unico e raffinato. Altrimenti si può scegliere di dormire in uno dei tanti agriturismi attorno al borgo a prezzi a partire da 60 euro a notte per camera. Prezzi tutto sommato contenuti per dormire in un borgo medievale famoso.

