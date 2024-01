La meta di migliaia di visitatori per un weekend a gennaio: un borgo medievale tra i più belli d’Italia

Un borgo medievale meraviglioso, circondato da un paesaggio mozzafiato e ricco di attrazioni culturali e culinarie. Questa è la meta che ogni anno scelgono migliaia di visitatori e che è perfetta da visitare in gennaio.

Un borgo nel Centro Italia è meta di migliaia di turisti ogni anno. Anche se questo luogo è molto vicino a celebri località di mare, è comunque una meta perfetta anche per un fine settimana di gennaio. Stiamo parlando del borgo di Gradara, in provincia di Pesaro e Urbino, un meraviglioso centro medievale da visitare una domenica o in un fine settimana.

La meta di migliaia di visitatori del Centro Italia per un weekend di gennaio

Gradara è uno dei borghi più belli d’Italia, secondo la classifica dell’associazione I borghi più belli d’Italia. Si trova nel cuore della Marche, ed è famoso per il suo centro storico medievale.

Chi dedica un solo giorno alla visita del borgo non deve perdersi il centro storico e soprattutto il castello. La Rocca di Gradara è conosciuta in tutto il mondo per essere il luogo della storia d’amore tra Paolo Malatesta e Francesca da Rimini. Storia resa immortale dai versi del 5° canto dell’Inferno di Dante. Ricordiamo l’incipit: “Quali colombe dal disio chiamate, con l’ali alzate e ferme al dolce nido, vengon per l’aere dal voler portate”.

Cosa vedere il secondo giorno e dove dormire

Per chi decidesse di fermarsi una notte, il secondo giorno potrebbe visitare il museo storico con gli strumenti di tortura. Da vedere anche la chiesa di San Giovanni, fondata nel 14° secolo. Curioso il Giardino degli ulivi dove svettano degli ulivi secolari.

Trovare da dormire non sarà un problema, anche se le bellezze del posto offriranno sistemazioni suggestive che renderanno la scelta difficile.

A seconda delle esigenze si possono trovare diverse opzioni tra agriturismi, bed and breakfast e hotel. Per chi vuole una sistemazione low cost in uno dei fine settimana di gennaio, non sarà difficile trovare un bed & breakfast a partire da 60 euro per notte a coppia.

