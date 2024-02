Giornata straordinaria per le azioni della casa automobilistica che diventa la società a più alta capitalizzazione di Piazza Affari. Infatti, Stellantis batte tutti i record e sull’onda dei dati 2023 diventa il titolo a più alta capitalizzazione di Piazza Affari. La domanda che si fanno tutti, adesso, è “dove potrebbero arrivare le quotazioni”?

I conti del 2023

Stellantis ha registrato risultati eccezionali nel 2023, con ricavi netti pari a 189,5 miliardi di euro, in aumento del 6% rispetto all’anno precedente, trainati da un aumento del 7% dei volumi di consegne consolidati.

L’utile netto è cresciuto dell’11% a 18,6 miliardi di euro e il risultato operativo rettificato dell’1% a 24,3 miliardi di euro, con un margine sui ricavi del 12,8%. Il flusso di cassa industriale netto è aumentato del 19% a 12,9 miliardi di euro, e la situazione patrimoniale è solida, con una liquidità industriale disponibile di 61,1 miliardi di euro. Le vendite di veicoli a basse emissioni sono cresciute del 27%, mentre quelle globali di veicoli elettrici del 21%.

Stellantis si posiziona al primo posto per i veicoli ibridi e al secondo per quelli a basse emissioni negli Stati Uniti. È stato annunciato un programma di acquisto di azioni proprie per il 2024 per un importo di 3 miliardi di euro. Carlos Tavares, CEO di Stellantis, commenta che i risultati record dimostrano la leadership globale del gruppo e la solidità anche in previsione di un 2024 turbolento.

Infine, il dividendo proposto è di 1,55 € per azione ordinaria, con un aumento del 16% rispetto all’anno precedente, e che alle quotazioni attuali offre un rendimento di circa il 6,5%.

Le raccomandazioni degli analisti