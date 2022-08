L’Italia è ricca di borghi medioevali in cui è possibile fare un salto indietro nel tempo. Alcuni sono veramente affascinanti e grazie alla loro ospitalità verso il visitatore, sono premiati dalla Bandiera Arancione del Touring Club Italia. Tra questi c’è un borgo che sorge nel cuore della Calabria, in provincia di Cosenza, che sembra una rocca inespugnabile.

Il Paese dei mille comuni

L’Italia è il paese dei mille comuni. Molti di questi sono stati fondati prima dell’anno Mille, alcuni addirittura hanno insediamenti precedenti all’era cristiana. Questi borghi in genere sono arroccati in cima a colli o monti per rendere più difficili l’accesso a eventuali invasori. Infatti è più facile proteggere una città in cima a un’altura, specialmente se l’accesso è difficoltoso. Ecco perché molti di questi borghi si trovano arroccati in zone impervie, ma che sono più facilmente difendibili.

Altri centri invece, situati in zone meno impervie, nei secoli hanno fatto ricorso a fortificazioni imponenti per la loro difesa. Quasi tutti i centri urbani nati nel medioevo sono protetti da alte mura per difendersi dalle scorribande di eserciti ostili.

Un esempio fra tutti è Volterra. I primi insediamenti in questo borgo celebre in tutto il Mondo, risalgono addirittura all’età del ferro. In origine Volterra era una città etrusca. Nel Medioevo la sua posizione strategica la rese sempre più importante. Perciò alla prima cerchia di mura fu aggiunta una seconda cerchia. Anche perché nel frattempo la città si era allargata e doveva contenere un numero maggiore di popolazione.

Un borgo inespugnabile Bandiera Arancione per un salto nell’anno Mille

Il Touring Club Italiano assegna il riconoscimento di Bandiera Arancione a quei borghi che si distinguono per la qualità dei servizi offerti al turista. Il riconoscimento è rivolto esclusivamente a piccoli paesi situati nell’entroterra della nostra Penisola. Tra questi c’è anche il borgo di Oriolo. Questo incredibile paesino sorge ai piedi del Parco Nazionale del Pollino nel cuore della Calabria. Per le sue caratteristiche urbanistiche e per la sua posizione può essere considerato quasi un borgo inespugnabile. Infatti la città conserva ancora le fortificazioni costruite per difendersi dalle eventuali invasioni saracene. Anche per questo Oriolo è arroccato su uno sperone di roccia arenaria che domina la Valle del Ferro.

Oriolo, un borgo inespugnabile Bandiera Arancione, gode intorno di un paesaggio di bellezza selvaggia e antica che lascia senza fiato. All’interno del paese, dove il tempo sembra essersi fermato, ci sono molte cose da vedere. Tra tutte il castello del XV secolo merita assolutamente una visita. Le viuzze strette del centro che si susseguono in un continuo saliscendi, fanno fare al visitatore un salto indietro nella storia di quasi mille anni.

Chi volesse trascorrere in questo borgo affascinante un fine settimana potrebbe trovare in affitto anche degli alloggi nel centro storico. In genere la spesa si aggira attorno ai 40/50 euro per notte.

Approfondimento

